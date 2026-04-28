Elektro-Mietwagen in Deutschland 2025 rund 15 Prozent günstiger als Verbrenner

In Deutschland waren Elektroautos als Mietwagen im Jahr 2025 deutlich günstiger als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Eine Auswertung des Vermittlungsportals billiger-mietwagen.de nennt laut AutoBild für E-Autos einen durchschnittlichen Tagespreis von 43,50 Euro. Mietwagen mit Verbrennungsmotor kosteten im Schnitt 51,10 Euro pro Tag. Der Unterschied betrug damit rund 15 Prozent.

Im Vergleich zu vielen europäischen Ländern war Deutschland bei elektrischen Mietwagen besonders günstig. In Norwegen lag der durchschnittliche Tagespreis für Stromer bei 70,90 Euro, für Miet-Verbrenner bei 75,40 Euro. In Schweden war die Ersparnis höher: Dort standen 46,10 Euro pro Tag für ein Elektroauto einem Verbrenner-Preis von 52 Euro gegenüber.

Auch in Frankreich und in der Schweiz waren elektrische Mietwagen günstiger als Verbrenner. In den USA waren Miet-Elektroautos im Schnitt 26,4 Prozent günstiger als Miet-Verbrenner. In Österreich und den Niederlanden war die Miete eines elektrischen Wagens dagegen teurer: in Österreich um 22 Prozent, in den Niederlanden um 11,7 Prozent.

„Weltweit ist der Anteil von Elektroautos an den Mietwagenbuchungen innerhalb eines Jahres um 19,2 Prozent gestiegen“, teilt billiger-mietwagen.de mit. Insgesamt betrafen 2,2 Prozent aller Buchungen über das Portal E-Autos.

Das Angebot an E-Mietwagen bleibt der Auswertung zufolge in vielen Ländern begrenzt, weil die Flotten noch weitgehend von Verbrennern geprägt sind. Norwegen bildet eine Ausnahme: Dort fahren 48,9 Prozent der Mietwagen elektrisch. Auch in Schweden mit 12,3 Prozent, Belgien mit 11,3 Prozent und Frankreich mit 10,4 Prozent ist der Elektro-Anteil höher als in vielen anderen genannten Märkten. In den USA beträgt der Anteil der elektrisch fahrenden Mietwagenflotte nur 0,2 Prozent.

Der deutsche Autovermieter Sixt bestätigt die Tendenz grundsätzlich. Ein Sprecher sagte gegenüber AutoBild: „Mietwagen mit Elektroantrieb werden im Schnitt günstiger angeboten.“ Als Grund wird eine geringere Zahlungsbereitschaft der Kunden genannt, die eingeschränkte Reichweite und höheren Ladeaufwand im Vergleich zu Verbrennern einpreisen.

Frieder Bechtel von billiger-mietwagen.de verweist außerdem auf Fahrzeuggrößen: E-Autos in Mietwagenflotten seien bisher durchschnittlich kleiner als Verbrennermodelle.