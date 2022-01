US-Start-up ONE lässt Tesla Model S 1210 Kilometer am Stück fahren

Die Autohersteller treiben bei der Umstellung auf Elektroautos die mit einer Ladung erzielbaren Reichweiten voran. Im letzten Jahr positionierte sich Mercedes-Benz mit 780 möglichen Kilometern vor dem davorigen Reichweiten-Primus Tesla. Die US-Firma Lucid Motors will 2022 ein Modell mit noch mehr Reserven nach Europa bringen. Ein Start-up stellt nun sogar deutlich über 1000 Kilometer am Stück in Aussicht.

Our Next Energy (ONE), ein zwei Jahre altes Unternehmen aus Michigan, teilte zu Beginn des neuen Jahres mit, einen Prototyp seiner neuen Batterie in einem Tesla Model S getestet zu haben. Damit seien bis zur nächsten Ladung 752 Meilen (1210 Kilometer) gefahren worden. Laut dem Gründer und Geschäftsführer Mujeeb Ijaz will ONE bis Ende 2023 mit der Produktion von Batteriepaketen beginnen, die eine ähnliche Reichweite ermöglichen.

„Wir planen, in Nordamerika zu produzieren, und glauben, dass dies wirtschaftlich machbar ist“, sagte Ijaz in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. ONE konzentriere sich auf die Entwicklung einer neuen Batterie mit hoher Reichweite, die sicherere und nachhaltigere Materialien verwendet und gleichzeitig mehr Energie in ein kleineres, kostengünstigeres Paket packt.

ONE-Chef Ijaz war zuvor unter anderem Manager bei Apple und dem US-Akkufertiger A123 Systems, wo er Teams zur Entwicklung von Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge leitete. Zur „Gemini“-Batterie seines Unternehmens sagte Ijaz: „Wir wollen sowohl Nickel als auch Kobalt eliminieren, aber wir wollen nicht auf die Energiedichte verzichten. Wir wollen sowohl die Batteriechemie als auch die Zellarchitektur neu erfinden“, um eine Reichweite von mindestens 750 Meilen (1207 km) zwischen zwei Aufladungen zu erreichen. „Wenn man so viel Energie an Bord hat, ist man für alles bereit, was der Kunde verlangt – eine Rundfahrt von Detroit nach Chicago oder das Ziehen eines Anhängers.“

Ijaz erklärte, dass ONE ein Model S für die Präsentation seines Batterieprototyps gewählt habe, weil das Elektroauto einen hohen Wirkungsgrad und ein großes Batteriepaket mit genügend Platz habe. Die ursprüngliche Batterie des Tesla hatte eine Kapazität von 103,9 Kilowattstunden (kWh), während der sie ersetzende Prototyp der ONE-Batterie im gleichen Bauraum 207,3 kWh bietet. Die Batterie des Start-ups ist demnach viel energiereicher, lässt sich aber mit einem Verbrauch vergleichbar mit der Originalbatterie nutzen.

Die Tests wurden laut ONE Ende Dezember bei kühlen, die Batterieleistung üblicherweise negativ beeinflussenden Wintertemperaturen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 55 Meilen pro Stunde (89 km/h) durchgeführt. Die Technologie soll nun zur Serienreife gebracht werden und innerhalb von zwei Jahren auf den Markt kommen. Ob bereits konkretes Interesse von Autobauern besteht, ist nicht bekannt.