Audi steigert Elektroauto-Auslieferungen um 57,5 Prozent

Audi hat sein Elektroauto-Angebot im letzten Jahr auf drei Baureihen mit acht einzelnen Modellen erweitert. Entsprechend deutlich wuchs der Absatz der alternativen Antriebsart: Die Auslieferungen vollelektrischer Modelle nahmen 2021 um fast 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Insgesamt erreichten die Auslieferungen trotz der weltweiten Halbleiterknappheit annähernd das Volumen des Vorjahres: 2021 lieferte Audi 1.680.512 Modelle an Kunden aus, 0,7 Prozent weniger als 2020.

„Das Jahr 2021 war herausfordernd, doch mit einer engagierten Leistung unseres weltweiten Teams haben wir es sehr erfolgreich gemeistert“, sagte Vertriebschefin Hildegard Wortmann. „Die hohe Nachfrage nach Elektrofahrzeugen von Audi bestätigt unsere frühzeitige Entscheidung für emissionsfreie Antriebe. Dieses Momentum nehmen wir mit ins Jahr 2022 und treiben unsere Transformation konsequent voran.“

Nach dem ersten Halbjahr 2021 lag Audi noch auf Rekordkurs: 981.681 ausgelieferte Fahrzeuge waren ein neuer Bestwert in der Unternehmensgeschichte. In der zweiten Jahreshälfte schlug dann die andauernde Halbleiterknappheit verstärkt zu Buche. Infolgedessen sanken im vierten Quartal die Auslieferungen um 34,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Kurve der Auslieferungen vollelektrischer Modelle hingegen zeigt weiter nach oben: 2021 verkaufte Audi 81.894 reine Stromer – ein Plus von 57,5 Prozent. Audi plant, bis 2025 über 20 vollelektrische Modelle im Portfolio zu haben. Ab 2026 will die Volkswagen-Tochter ausschließlich rein batteriebetriebene Modelle neu auf den Markt bringen.

In China schloss Audi das Jahr 2021 mit 701.289 ausgelieferten Fahrzeugen und einem Minus von 3,6 Prozent ab. In den USA übertraf die Premiummarke das Vorjahr: 196.038 Fahrzeuge bedeuteten ein Plus von 5,0 Prozent. Ein Rekordjahr verzeichnet Audi hier bei den reinen E-Autos: Mit einem Plus von 52,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr verkaufte das Unternehmen in den USA so viele vollelektrische Modelle wie nie zuvor. In Europa erreichte Audi mit 617.048 ausgelieferten Fahrzeugen (-0,4 %) annähernd das Vorjahresniveau. Insgesamt lagen 31 europäische Märkte über dem Vorjahr. In Deutschland lieferte Audi 180.883 Fahrzeuge an Kunden aus (-15,6 %).

In den weiteren Märkten weltweit steigerten die Ingolstädter ihre Auslieferungen um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 137.347 Autos. Eine positive Entwicklung zeigte sich auch hier bei den elektrischen Modellen mit einem Plus von 89,6 Prozent. „Wenngleich die Halbleiterversorgung auch in den kommenden Monaten angespannt bleiben wird, gibt uns das kräftige Wachstum bei den Auslieferungen der E-Modelle Rückenwind für die weitere entschlossene Umsetzung unserer Roadmap. Auch die hohen Auftragseingänge sowie der allzeit höchste Auftragsbestand zeigen, dass wir das richtige Portfolio haben“, so Wortmann.