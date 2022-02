Lucid Air soll ab Mitte 2022 nach Deutschland kommen

Das US-Start-up Lucid will nach dem Start in den USA im letzten Jahr 2022 auch Europa mit seiner edlen, bei den Leistungswerten führenden Elektroauto-Limousine Air erobern. Nun wurde der Zeitplan für die Einführung in Deutschland konkretisiert.

Lucid wolle den Air in der zweiten Hälfte 2022 vom ersten Showroom in München aus auch in Deutschland verkaufen. Das habe ein Sprecher des Unternehmens bei Testfahrten in Beverly Hills bestätigt, berichtet das Portal Golem.

Lucid hat mit seinem Erstlingswerk weniger andere Elektroautobauer wie Tesla oder aufstrebende chinesische Stromer-Marken im Visier, sondern vor allem die etablierten deutschen Premium-Anbieter Audi, BMW und Mercedes. Dazu positioniert Firmenchef Peter Rawlinson – früher bei Tesla für die Limousine Model S verantwortlich – den Air als bisher leistungsstärkstes, dabei aber besonders effizientes Elektroauto.

In den USA wird der Air aktuell zu Preisen von 77.400 bis 169.000 Dollar vor Steuern angeboten (68.600 – 149.700 Euro). Die Topversion leistet bis zu 817 kW (1111 PS) und kommt mit einer Ladung nach der realitätsnahen US-Norm EPA bis zu 832 Kilometer weit. Damit dürfte der Air in diesem Jahr hierzulande die seit 2021 ausgelieferte Elektro-Luxuslimousine EQS von Mercedes mit 766 Kilometer pro Ladung gemäß der europäischen WLTP-Norm übertreffen. Auch der erschwinglichste Air ist mit 353 kW (480 PS) sehr potent und bietet mit 653 Kilometer so viel Reichweite wie das aktuell reichweitenstärkste Modell von E-Auto-Branchenprimus Tesla.

Wie viel der Air in Deutschland kosten wird, bleibt abzuwarten. Aktuell können lediglich Reservierungen für drei Varianten zu einer Gebühr in Höhe von 300 bis 900 Euro eingereicht werden. Angaben zur Wartezeit bis zur Fahrzeugübergabe werden nicht gemacht.

Im nächsten Jahr will Lucid sein Angebot mit dem Luxus-SUV Gravity erweitern. Auf dieses Elektroauto gibt es bislang nur einen Designausblick, es dürfte aber wie der Air in mehreren Versionen mit viel Komfort, Leistung und alltagstauglichen Reichweiten erhältlich sein. Der Firmenchef will zwar „keine Autos für reiche Leute bauen“, ein wirklich günstiges Modell wird es von Lucid bis auf Weiteres aber nicht geben. Rawlinson hat Anfang des Jahres erklärt, dass er den Preis des Air auf unter 70.000 Dollar (62.000 Euro) bringen möchte. Die vorangetriebenen fortschrittlichen Technologien sollen später auch Massenmarkt-Modelle ermöglichen, dazu denkt Rawlinson über die Lizenzierung der Technik an andere Unternehmen nach.