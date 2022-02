Mercedes-Benz-Chef Källenius: „Wir müssen weg von fossilen Energien“

Der Autohersteller Daimler hat sich am 1. Februar 2022 in Mercedes-Benz umbenannt. Damit ist die 2021 angekündigte Aufspaltung der Daimler AG in die Automarke Mercedes-Benz und die Lkw-Sparte Daimler Truck vollzogen. In einem ausführlichen Interview mit der Zeit erläuterte Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius den Grund für die Neuausrichtung und bekräftigte die schnelle Elektrifizierung des Unternehmens.

Die Transformation der Branche sei so tiefgreifend, dass er und sein Team Daimler neu aufstellen mussten. Die Aufspaltung sei vernünftig, da die Marke Mercedes-Benz für Luxus-Pkw und Premium-Vans stehe, auf der anderen Seite gebe es die Nutzfahrzeuge. Für den „gewaltigen“ Umbruch der Branche müsse man schnell und agil sein. „Dafür haben wir gewissermaßen eine WG aufgelöst, und jetzt hat jede Sparte ihre eigene Wohnung“, sagte Källenius. Die neue Struktur bringe schnellere Entscheidungswege und animiere zu mehr Unternehmertum. Beide Unternehmen hätten nun ein klares Profil, was auch am Kapitalmarkt ein Vorteil sei.

Källenius hat beschlossen, Mercedes-Benz in diesem Jahrzehnt auf eine vollelektrische Zukunft vorzubereiten. Die Mobilitätsbranche sei ein Schlüssel, um die CO₂-Herausforderung zu lösen und das Pariser Klimaabkommen zu erreichen. „Wir als Innovationsmarke müssen da vorne mit dabei sein. Wir müssen weg von fossilen Energien. Da liegt es auf der Hand, die Antriebsart zu wechseln“, erklärte der Manager. „Nun werden wir elektrisch. Das ist kein Trauma, sondern eine Chance.“ Den Systemwechsel vollziehe das Unternehmen, nicht weil es das müsse, sondern weil es das wolle.

Mercedes-Benz „endgültig positioniert“

Der Klimawandel sei eine große Zukunftsaufgabe, die es anzugehen gelte, so Källenius weiter. Mercedes-Benz habe sich als Konzern „endgültig positioniert“. Man setze nicht auf eine Steigerung der Effizienz von Verbrennern, sondern auf den Elektromotor. Das gefalle auch Investoren besser, die ihr Geld lieber Unternehmen mit klaren Plänen für die Dekarbonisierung gäben. Mit Blick auf die Sorgen der Mitarbeiter vor den Umwälzungen versicherte der Konzernchef, dass seine Strategie auf langfristige Sicherheit abziele und der Wandel sozial verantwortlich umgesetzt werde. Am Ende werde es zwar netto weniger Arbeitsplätze als vorher geben, das lasse sich aber über Qualifizierung, Fluktuation und Altersteilzeit fair gestalten.

Dass etwa hohe Rohstoffpreise den Durchbruch des Elektroautos noch verhindern können, glaubt Källenius nicht. Ein Mangel an verschiedenen Rohstoffen werde die E-Mobilität höchstens verzögern. Der Mercedes-Benz-Chef verteidigte, auch in Zukunft weiter große Autos wie die G-Klasse anbieten zu wollen. Von der A-Klasse bis zur S-Klasse gelte: „Wir elektrifizieren alle Fahrzeuge und produzieren über die gesamte Wertschöpfungskette bis 2039 CO₂-neutral. Unabhängig vom Fahrzeugformat.“ Deshalb gebe es 2024 auch die G-Klasse elektrisch.

Die Aufgabe des Unternehmens sei es, in jedem Segment, für das sich Kunden begeistern, die klimafreundlichste Alternative anzubieten. Das fange kompakt mit dem elektrischen EQA an und gehe bis zum Spitzenmodell EQS. Gerade Deutschland profitiere davon, dass die Marke hier auch luxuriöse Autos erfolgreich produziert. Das sei die Basis für gute Jobs, Ausbildungsplätze, Steuereinnahmen und auch die finanziellen Mittel „für Hightech made in Germany“.

Für Klimaschutz müssen bei Elektroautos laut Källenius drei Dinge in Einklang gebracht werden: Das Produkt müsse CO₂-neutral sein. Es brauche eine Infrastruktur, damit alle emissionsfrei unterwegs sein können. Und es sei eine Energiewende hin zur Produktion von grünem Strom nötig. Wenn die Autobranche hier ein bisschen schneller sein werde, könnte das die anderen Branchen mitziehen.

„Alle Märkte wollen von uns Elektroautos“

Vorerst werden die Schwaben weiter auch Verbrenner und teilelektrische Modelle verkaufen. Källenius glaubt aber nicht, dass es auf Dauer „zwei Welten“ in dem Segment des Unternehmens geben wird. Wer sich für ein Luxusprodukt entscheide, wolle nicht die Vergangenheit kaufen. Selbst der Vertrieb aus einem Land wie Kolumbien sage ihm, dass er Elektroautos wolle. Alle Märkte würden von Mercedes-Benz Elektroautos wollen, „und unsere Kunden in fernen Ländern werden das auch als Erste wollen“.

Der Boom von Elektroautos wird in vielen Ländern durch teils hohe staatliche Förderung getrieben. In Deutschland etwa zahlt die Regierung bis zu 6000 Euro „Umweltbonus“. An der Förderung teilnehmende Hersteller wie Mercedes gewähren zusätzlich 3000 Euro Netto-Rabatt. Die Subventionen brauche es, weil die variablen Kosten für ein E-Auto in diesem Jahrzehnt weit höher als beim Verbrenner seien, sagte Källenius. Diese gelt nicht nur für die Produzenten, sondern auch für die Kunden. Mobilität dürfe aber kein Luxusgut sein. Um die Nachfrage „behutsam zu drehen“, müsse man alle Anreizmöglichkeiten nutzen. „Wir müssen weg von fossilen Rohstoffen, und das Verbrennen von fossilen Brennstoffen muss teurer werden“, so der Manager. Am Ende müsse der Markt funktionieren – „aber da müssen dann auch die echten Umweltkosten der Verbrenner berücksichtigt werden, was über den CO₂-Preis schon teilweise geschieht“.