Tesla-„Supercharger“ an Ferien-Wochenenden teilweise kostenlos, Lade-Helfer gesucht

Tesla macht die Nutzung seiner Elektroauto-Schnellladestationen „Supercharger“ in den kommenden Ferienwochenenden in einigen europäischen Ländern kostenlos. Zuvor gab es solche Aktionen nur in den USA und Skandinavien. Das Unternehmen sucht zudem „Lade-Helfer“, die bei Bedarf den erwarteten hohen Andrang an den Superchargern entzerren.

Ab dem 11. Februar sollen insgesamt 79 Supercharger-Standorte in Europa drei Wochenenden lang zeitweise kostenlos zu nutzen sein. Damit wolle Tesla die Situation während den Hochzeiten der Feriensaison entspannen, berichtet unter anderem Teslamag. 31 der zeitweise gratis nutzbaren Standorte befinden sich in Deutschland.

Die Aktion beginnt in Frankreich und gilt für 27 Supercharger-Standorte in dem Land. Dort muss man jeweils von Freitag bis Sonntag vor 10 Uhr und nach 18 Uhr nichts für Strom von Tesla bezahlen, am 27. Februar endet das Angebot. Eine solche Ferien-Regelung führt Tesla auch an 31 Superchargern in Deutschland ein, außerdem an 13 in Schweden und 8 in Norwegen. Hierzulande geht es jeweils am 18. Februar los, am 6. März endet die Aktion wieder. Die Zeitfenster für kostenloses Laden in den drei Ländern sind unterschiedlich: In Deutschland ist es vor 8 Uhr und nach 19 Uhr, in Norwegen muss man erst ab 12 und bis 19 Uhr bezahlen. In Schweden gilt die Aktion vor 11 und nach 18 Uhr.

Tesla hat in Deutschland aktuell 112 Supercharger-Standorte. Die Aktion für Gratis-Laden ist an Stationen vom Norden bis zum Süden geplant. Ein neuer Bereich auf der Tesla-Website gibt eine Übersicht über die teilnehmenden Standorte.

Um den voraussichtlichen Ansturm von Urlaubern auf die Supercharger weiter zu entzerren, sucht Tesla laut der Elektroauto-Vermietung NextMove Helfer für die Organisation vor Ort an den Strom-Tankstellen. In einer Stellenausschreibung dazu gehe das Unternehmen davon aus, dass viele Fahrer Deutschland als Transitland auf dem Weg in die Alpen nutzen werden. Das könnte zu Staus an den Schnellladestationen entlang der Autobahnen führen.

Familien könnten „überrascht/verärgert“ sein, dass es zu Wartezeiten an den Superchargern komme, fürchtet Tesla. Der „Valet Service“ soll eine „hervorragende Customer Experience“ sicherstellen. Die Aufgabe der Helfer ist es, die Fahrer nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, lädt zuerst“ zu bedienen. Wenn alle Supercharger belegt sind, sollen sie die Reisenden fragen, ob es bei ihnen noch bis zum nächsten Standort reicht. Sollte die Batterie dazu zu wenig Energie haben und die Warteschlange zu groß sein, dürfen sie auf Konkurrenzangebote hinweisen.

Unzufriedenen Kunden können die Lade-Helfer kleine Geschenke wie eine Tesla-Mütze machen, heißt es in der Stellenausschreibung. Die Passagiere sollen sich trotz der unfreiwillig verlängerten Reisedauer nicht unwohl fühlen. Gespräche mit der Presse sind den Helfern nicht erlaubt. Zu möglichen Begegnung mit Social Media-Aktivisten heißt es: „Wichtig! Lass Dich nicht von neugierigen Leuten oder zum Beispiel YouTubern zu irgendwelchen Aussagen verleiten, gib keine öffentlichen Statements ab.“ Für den Job zahlt Tesla 50 Euro für die Bereitschaft pro Tag, bei einem Einsatz kommen noch 15 Euro pro Stunde hinzu. Anfahrt und Übernachtung werden vergütet.

In Zukunft dürfte der Andrang an Superchargern nicht nur in den Ferien größer als bisher sein. Tesla verkauft in Europa immer mehr Fahrzeuge. Der US-Hersteller ist außerdem dabei, seine bisher für Kunden exklusive Schnellladeinfrastruktur für Fremdmarken zu öffnen. Das wird derzeit im Rahmen von Pilotprojekten in den Niederlanden, Norwegen und Frankreich erprobt. Damit es an den Superchargern nicht allzu voll wird, sieht Tesla in den nächsten drei Jahren eine Verdreifachung der rot-weißen Ladesäulen vor.