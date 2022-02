Fisker: Elektro-SUV Ocean startet 2022 in Europa und den USA

Das US-Start-up Fisker Inc. will in diesem Jahr sein erstes von mehreren geplanten Elektroautos einführen. Das SUV Ocean wird in Europa gebaut und soll auch hierzulande 2022 starten. Das Unternehmen kündigte nun an, dass sein Erstlingswerk im März bei der Mobilfunk-Messe Mobile Word Congress in Spanien Europa-Premiere feiern wird.

Fisker verspricht für das Basismodell Ocean Sport mit Frontantrieb eine Reichweite von etwas über 400 Kilometern. Vor Förderung soll das Elektroauto in Deutschland zum Preis von 41.560 Euro vertrieben werden. Deutlich mehr dürfte das Topmodell Ocean Extreme mit zwei Motoren und Allradantrieb kosten, das mit einer Batterieladung rund 563 Kilometer schaffen soll.

Europa sei für das Unternehmen von großer Bedeutung, da es die Produktion ab November in einer klimaneutralen Fabrik in Österreich vorantreibe, sagte Gründer und CEO Henrik Fisker. Der Ocean wird beim Auftragsfertiger Magna-Steyr in Graz hergestellt. Sein Ziel sei es, das nachhaltigste Fahrzeug der Welt zu bauen und noch in diesem Jahr mit den Auslieferungen in Europa zu beginnen, so Fisker. Er erwartet, pro Jahr 60.000 Ocean absetzen zu können.

Fisker hat im letzten Jahr ein Büro in München eröffnet und baut eigenen Angaben nach die Belegschaft für das Geschäft in der Region schnell aus. In der bayerischen Hauptstadt soll auch das erste von in mehreren europäischen Ländern geplanten „Markenerlebniszentren“ entstehen. Den Service sollen in der Region verteilte Servicezentren unterstützen. Auf Wunsch werden laut Fisker Fahrzeuge abgeholt oder Techniker direkt zu den Kunden nach Hause kommen.

Seine Service-Strategie für Deutschland hatte Fisker schon Ende letzten Jahres konkretisiert: Hierzulande wird mit der Werkstattkette Pitstop sowie der Firma A/B/S Autoservice kooperiert, beides Töchter des japanischen Bridgestone-Konzerns. Zusammen sollen Pitstop und A/B/S Autoservice den Fisker-Kunden 300 Standorte in Deutschland bieten. Die Vereinbarung mit Fisker sehe das Angebot umfassender Kundendienst- und damit verbundener Wartungslösungen vor, so Bridgestone. Das beinhaltet wie jetzt von Fisker bekannt gegeben auch Abholangebote und mobilen Service.

Der Ocean soll ab kommendem November produziert und ausgeliefert werden. Flankierend zu den USA werden laut Fisker Deutschland und Frankreich zu den ersten europäischen Märkten gehören.