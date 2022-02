Mercedes-Benz stellt AMG-Versionen des EQE vor

Mercedes-Benz bringt nach dem Luxusauto EQS in diesem Jahr seine zweite Limousine auf der Elektroauto-Plattform EVA2 auf den Markt. Während der EQS das Batterie-Pendant zur S-Klasse ist, ist der neue EQE eine vollelektrische Alternative zur E-Klasse. Die reguläre Version wurde im letzten Jahr vorgestellt, nun präsentierte die Mercedes-Sportwagentochter AMG ihre Interpretation der Baureihe.

Neu im Programm sind zukünftig die Ausführungen Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC und Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+. Geboten werden zusätzlich AMG-spezifische Lösungen, insbesondere in den Bereichen Antrieb, Fahrwerk, Bremsen, Sound, Exterieur- und Interieurdesign sowie Ausstattungen. AMG-Chef Philipp Schiemer: „Der EQE 43 4MATIC bildet den Einstieg in die elektrische Driving Performance von Mercedes-AMG. Der EQE 53 4MATIC+ setzt hingegen seine Schwerpunkte auf noch mehr Sportlichkeit und eine höhere Fahrdynamik.“

Beide neuen AMG-EQE-Modelle haben ein laut dem Hersteller „performance-orientiertes Antriebskonzept“ mit zwei Elektro-Motoren. Der E-Antriebsstrang mit je einem Motor an Vorder- und Hinterachse ermöglicht einen vollvariablen Allradantrieb, der die Antriebskraft unter allen Fahrbedingungen bestmöglich auf die Straße bringen soll. Das Leistungsspektrum reicht von 350 kW (476 PS) im EQE 43 4MATIC bis 505 kW (687 PS) im EQE 53 4MATIC+ mit optionalem AMG Dynamic-Plus-Paket und „Boost“-Funktion. Die Entwickler versprechen ein hochbelastbares Thermokonzept, das wiederholte Beschleunigungsmanöver mit gleichbleibend hoher Leistung erlaubt.

Beide Modelle sind serienmäßig mit Hinterachslenkung ausgerüstet. Auch ein Fahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung und eine neue Bremsanlage gehören zur Ausstattung. Die Energie liefert eine „Hochleistungs“-Antriebsbatterie mit einem nutzbaren Energieinhalt von 90,6 kWh und einem von AMG überarbeiteten Batterie-Managementsystem. In den Fahrprogrammen Sport und Sport+ liegt der Fokus auf Performance, im Fahrprogramm Comfort auf Reichweite. Letztere wird gemäß WLTP-Norm mit bis zu 533 Kilometer für den AMG EQE 43 4MATIC und mit bis zu 518 Kilometer für den AMG EQE 53 4MATIC+ angegeben. Der offizielle Stromverbrauch beträgt kombiniert 19,7 bis 22,5 und 20,3 bis 23,2 kWh/100 km.

Mit Gleichstrom lassen sich die EQE von Mercedes-AMG mit bis zu 170 kW an Schnellladestationen auffrischen. So soll sich in 15 Minuten Energie für 180 Kilometer ziehen lassen. Über das Bordladegerät können die Elektroautos zu Hause oder an öffentlichen Ladestationen mit 11 kW oder optional 22 kW mit Wechselstrom aufladen. Während der Fahrt wird die Batterie in Kombination mit der Navigation vorgewärmt oder gekühlt, um am Ladepunkt die optimale Temperatur für schnelles Laden zu erreichen.

AMG liefert den EQE mit einem Soundsystem aus, das mithilfe von speziellen Lautsprechern, Bassaktuator und einem Soundgenerator arbeitet. Es gibt mehrere Programme und Varianten, die in Tonalität und Intensität abgestimmt und auf den jeweiligen Fahrzustand, das gewählte Fahrprogramm oder den Fahrerwunsch innen und außen eingespielt werden.

Außen finden sich unter anderem vorne der AMG-spezifische „Black Panel Grill“ mit vertikalen Streben in Chrom, integriertem Mercedes‑Stern und „AMG“-Schriftzug. Die eigenständige Formensprache setzt sich im vorderen Stoßfänger fort, der in Wagenfarbe lackiert ist. Davon setzt sich die Frontschürze im AMG-Design ab, die in Hochglanzschwarz lackiert und mit einem Chrom-Zierteil versehen ist. Der gleiche Look prägt den Frontsplitter in Hochglanzschwarz mit Zierteil in Chrom sowie Flics und Finnen an den optischen Lufteinlässen. Hinzu kommen Luftdurchlässe links und rechts in Hochglanzschwarz. AMG-Seitenschwellerverkleidungen in Hochglanzschwarz, die Heckschürze in Wagenfarbe mit aerodynamisch optimiertem Diffusor sowie der größere Heckspoiler runden den Auftritt ab.

Im Innenraum bieten die neuen Modelle unter anderem AMG-Sitze mit individueller Grafik und speziellen Sitzbezügen in Ledernachbildung mit Mikrofaser sowie roten Ziernähten. Auf Wunsch sind alternativ Sitzbezüge in Leder Nappa erhältlich, ebenfalls mit AMG-spezifischer Sitzgrafik. Zusätzlich sind dann ebenfalls AMG-Plaketten auf den Rückenlehnen der Vordersitze sowie geprägte AMG-Wappen in den vorderen Kopfstützen. Beide EQE-AMG-Modelle lassen sich optional mit dem aus dem EQS bekannten „MBUX Hyperscreen“ ausrüsten. Diese große, gewölbte Bildschirmeinheit reicht von A-Säule zu A-Säule. Drei Bildschirme sitzen unter einem Deckglas und verschmelzen optisch.

Was die AMG-Versionen des EQE kosten werden, hat Mercedes-Benz noch nicht verraten. Auch die Preise der regulären EQE stehen noch aus. Der Marktstart der Limousine ist für die zweite Jahreshälfte terminiert.