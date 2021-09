Mercedes EQE: Elektrische „Business-Avantgarde mit progressivem Luxus“

Mercedes-Benz stellt mit dem EQE das nächste Modell nach der Luxuslimousine EQS auf einer neuen, speziell für Elektroautos entwickelten Architektur vor. Das batteriebetriebene Pendant zur E-Klasse wird als sportliche Business-Limousine beworben, die alle wesentlichen Funktionen des EQS in etwas kompakterem Format biete.

Bei der in diesem Jahr erwarteten Markteinführung des EQE umfasst die Modellpalette zunächst zwei Varianten: den EQE 350 mit 215 kW (293 PS) und 19,3 bis 15,7 kWh/100 km Stromverbrauch sowie ein weiteres, zunächst nicht näher spezifiziertes Modell. Varianten mit rund 500 kW (680 PS) sind in der Planung. Die Produktion des EQE findet an zwei Standorten statt: im deutschen Mercedes-Werk Bremen für den Weltmarkt und im deutsch-chinesischen Joint-Venture BBAC in Peking für den dortigen Markt.

Im Vergleich zum EQS ist der EQE straffer gezeichnet, mit etwas kürzerem Radstand und stärker eingezogenen Flanken – „er trägt das Konzept der Business-Limousine in die Zukunft“, so die Designer. Die Überhänge und der Vorbau sind kurzgehalten, das Heck kommt mit einer scharfen Abrisskante. Die außenbündig positionierten Räder in den Dimensionen von 19 bis 21 Zoll sollen dem EQE zusammen mit einer muskulösen Schulterpartie einen athletischen Charakter verleihen. In den äußeren Dimensionen (Länge/Breite/Höhe: 4946/1961/1512 Millimeter) ist der EQE vergleichbar mit dem CLS. Wie dieser besitzt er eine feststehende Heckscheibe und einen Kofferraumdeckel. Die Innenraummaße übertreffen die heutige E-Klasse deutlich, etwa beim Schulterraum vorn (plus 27 mm) oder bei der Innenraumlänge (plus 80 mm).

Beim mit dem EQS eingeführten, optional erhältlichen „MBUX Hyperscreen“ ist die komplette Instrumententafel ein einziger Widescreen. Dieser bestimmt die Ästhetik des gesamten Cockpits und des Innenraums. Unter dem gemeinsamen Deckglas gehen die hochauflösenden Bildschirme scheinbar nahtlos ineinander über. Das grafische Erscheinungsbild ihrer MBUX-Inhalte ist aufeinander abgestimmt. Mit dem 12,3 Zoll großen OLED-Display für den Beifahrer hat dieser seinen eigenen Anzeige- und Bedienbereich. Neue Fahrzeugfunktionen können im EQE per „Over-the-Air“-Technologie über das Netz aktiviert werden. Das Kofferraumvolumen beträgt bis zu 430 Liter.

Alle EQE besitzen einen elektrischen Antriebsstrang (eATS) an der Hinterachse. Die später folgenden Versionen mit Allradantrieb „4MATIC“ sind zusätzlich auch mit einem eATS an der Vorderachse ausgerüstet. Die Elektromotoren sind permanenterregte Synchronmaschinen, die Maschine an der Hinterachse ist laut Mercedes besonders leistungsstark. Die Lithium-Ionen-Batterie für den Antrieb hat im EQE einen nutzbaren Energieinhalt von 90 kWh. Als Reichweite stellt Mercedes je nach Modell 545 bis 660 Kilometer gemäß WLTP-Norm in Aussicht. Das Bordladegerät unterstützt AC-Laden mit bis zu 22 kW, an öffentlichen Ladesäulen kann mit bis 170 kW Strom gezogen werden.

Die Schwaben versprechen gleichbleibend hohe Performance und mehrfache Beschleunigungen ohne Leistungsabfall. Das Antriebskonzept umfasse ein ausgeklügeltes Thermokonzept sowie mehrere Varianten der Energierückgewinnung mittels Rekuperation. Dabei wird die Hochvolt-Batterie geladen, indem im Schub- oder Bremsbetrieb die mechanische Drehbewegung in elektrische Energie gewandelt wird. Der Fahrer kann die Verzögerung in drei Stufen sowie die Segelfunktion über Schaltwippen hinter dem Lenkrad manuell wählen. Der „ECO Assistent“ bietet darüber hinaus eine situationsoptimierte Rekuperation: Es wird so stark oder schwach verzögert, dass sich die effizienteste Fahrweise ergibt. Möglichst rekuperativ verzögert wird auch auf erkannte vorausfahrende Fahrzeuge, bei Bedarf bis zu deren Stillstand.

Daimler-Forschungsvorstand Markus Schäfer: „Nach dem EQS ist der EQE bereits das zweite Modell auf unserer neuen Plattform für Elektrofahrzeuge der Luxus- und Oberklasse. In dieser Innovationsgeschwindigkeit zeigen sich die Vorteile der skalierbaren Architektur: Mit dem neuen EQE können wir die Hightech-Lösungen unseres Elektro-Flaggschiffs EQS schnell einem breiteren Käuferkreis zugänglich machen.“ Die Preise des EQE und weitere Details wird Mercedes zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.