VDE warnt: Der Elektrotechnik gehen die Ingenieure aus

Die Lücke zwischen den Absolventzahlen und dem steigenden Bedarf an Elektroingenieuren nimmt laut dem Verband Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) „dramatische Ausmaße“ an. Das habe die VDE Studie „Arbeitsmarkt 2022 – Elektroingenieurinnen und Elektroingenieure: Zahlen, Fakten, Schlussfolgerungen“ ergeben.

Michael Schanz, Autor der Studie und Leiter des VDE Fachausschusses Studium, Beruf und Gesellschaft: „Auf der einen Seite haben wir Wachstum des Arbeitsmarktes und Folgen des demografischen Wandels, auf der anderen Seite mangelndes Interesse am Studium und Probleme mit der erfolgreichen Ausbildung von Studierenden. Diese beiden Welten klaffen so weit auseinander wie nie zuvor.“

Allein durch E-Mobilität und autonomes Fahren entstehen dem VDE zufolge jährlich annähernd 1100 neue Stellen für Ingenieure der Elektro- und Informationstechnik. In der gesamten deutschen Wirtschaft seien es rund 6200 pro Jahr. Außerdem müssten in Ruhestand gehende Elektroingenieure ersetzt werden, 2022 dürften es rund 13.200 sein. Damit müssten im laufenden Jahr eigentlich 19.400 Elektroingenieure neu eingestellt werden.

„Das ist aus eigener Kraft durch die Hochschulen in unserem Lande auf keinen Fall zu leisten“, betont Studienautor Schanz. Denn die würden dem Arbeitsmarkt 2022 nur rund 8600 Absolventen zur Verfügung stellen. „Um den Bedarf zu decken, benötigt Deutschland im Jahr 2022 10.800 fertig ausgebildete Elektroingenieurinnen und -ingenieure aus dem Ausland – Tendenz steigend.“

So interessant Tätigkeitsfelder in der Energiewirtschaft, im Bereich Elektromobilität oder in der Industrie 4.0 sein mögen – die Frauenquote liege unter Erstsemestern in der Elektro- und Informationstechnik lediglich bei 17 Prozent, merkt der VDE an. Interessant sei dabei, dass Studiengänge wie „Regenerative Energien“ oder „Medizintechnik“ deutlich mehr Frauen anziehen. „Wir sehen insgesamt an den erhobenen Zahlen, dass das Interesse an E-Technik seit Jahren sinkt, während Informatik immer größeren Zulauf hat“, so Schanz.

Das Phänomen der Abwanderung von Studienanfängern ist laut der Studie nicht nur auf Frauen beschränkt, sondern generell zu beobachten. Ein Grund dafür könnte sein, dass Informatik stärker mit modernen Themen wie Künstliche Intelligenz, Big Data oder Embedded Systems assoziiert wird. Nach Meinung des VDE müssen die Ursachen näher untersucht werden, damit die richtigen Botschaften beim potenziellen fachlichen Nachwuchs ankommen. Dazu arbeitet der Verband an einer Image-Studie zur Elektro- und Informationstechnik, die zeitnah tiefere Erkenntnisse liefern soll. „Fakt ist, dass wir in Zukunft Elektroingenieurinnen und -ingenieure brauchen werden – also müssen wir das Problem lösen“, unterstreicht Schanz.