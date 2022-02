VW muss wegen Ukraine-Krieg E-Auto-Produktion in Zwickau pausieren

Der Angriff Russlands auf die Ukraine wirkt sich auch auf die Elektroauto-Produktion von Volkswagen aus. Im Werk Zwickau, dem wichtigsten Standort der Wolfsburger für die Stromer-Fertigung, ruht in dieser Woche die Arbeit. Der Grund sind fehlende Komponenten aus der Ukraine.

An vier Tagen werde zwangsweise nicht produziert, teilte ein Volkswagen-Sprecher mit. Auch in der Gläsernen Manufaktur in Dresden blieben die Beschäftigten an drei Tagen zu Hause. Der Produktionsstopp an den beiden Standorten geht laut dem Handelsblatt vor allem auf fehlende Kabelbäume zurück, die bei Zulieferern in der Ukraine gefertigt werden.

Wie es mit der Autoproduktion in Zwickau und in Dresden in der übernächsten Woche weitergehe, werde derzeit geprüft, so der Sprecher. Konkrete Aussagen seien dazu noch nicht möglich. Das Werk in Zwickau hat fast 10.000 Beschäftigte, Dresden etwa 400.

Volkswagen produziert in Zwickau nicht nur verschiedene Modelle aus der elektrischen ID.-Baureihe der Kernmarke, sondern auch Elektroautos von Audi und der Seat-Schwestermarke Cupra. Insgesamt werden in Zwickau normalerweise täglich fast 1200 Elektroautos hergestellt. In Dresden entstehen ID.3 in kleinerer Stückzahl. Die Volkswagen-Fabriken in Hannover und Emden werden aktuell noch auf die Produktion von E-Autos umgerüstet.

Wegen fehlender Halbleiter hatte Volkswagen schon im zurückliegenden Jahr in Zwickau nicht so viele Elektroautos wie geplant fertigen können. Nun wird die Elektro-Offensive des Konzerns zusätzlich durch den militärischen Konflikt in Europa verlangsamt.

„Als einer der weltgrößten Autohersteller mit 660.000 Beschäftigten beobachten wir den Angriff auf die Ukraine mit großer Sorge und Bestürzung“, hatte Konzernchef Herbert Diess unmittelbar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gesagt. Eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe kümmere sich darum, die Lieferketten aufrechtzuerhalten.

Volkswagen betreibt zudem im russischen Kaluga südwestlich von Moskau eine eigene Autofabrik. Es gehe nun vor allem darum, die Sicherheit der Beschäftigten in der Region zu gewährleisten, betonte Diess. In der Ukraine tätigen Mitarbeitern habe man bereits angeboten, sie auszufliegen.