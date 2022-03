Studie: Tesla bleibt beim Online-Autoverkauf führend

Eine aktuelle Studie der Technologieberatung BearingPoint bewertet die Online-Shops der führenden Automobilhersteller in drei Phasen der „Customer Journey“: Verkaufsanbahnung, Verkauf und Fahrzeugübergabe. Wie schon in der Vorgängerstudie im letzten Jahr belegt Tesla erneut den ersten Platz in allen bewerteten Märkten in China, Europa und den USA.

„Um wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben, müssen die Automobilhersteller enorme Investitionen tätigen, um ihre traditionellen Vertriebskanäle durch die Implementierung modernster Technologie erfolgreich auf den Online-Vertrieb umzustellen. Ein Champion im Online-Autoverkauf zu werden, bedeutet in erster Linie, sich schnell an das veränderte Kaufverhalten der Kunden anzupassen und die notwendigen Ressourcen für einen Online-Vertrieb freizusetzen“, so Christoph Landgrebe, Partner bei BearingPoint. „Dafür ist es hilfreich, die Wichtigkeit der einzelnen Elemente des Verkaufsprozesses aus Sicht der Kunden sowie die eigene Wettbewerbsposition zu kennen – und die sieht derzeit für die deutschen Hersteller nicht besonders gut aus. Hier gibt es noch viel Luft nach oben.“

Tesla führt das Ranking nach wie vor an, erhält jedoch mit Polestar, der Elektrauto-Schwestermarke von Volvo, nun einen Herausforderer um die Top-Platzierung. Der Polestar-Online-Shop überzeugt laut der Studie mit hoher Benutzerfreundlichkeit und intuitivem Design. Neben Polestar und Tesla hat auch Mercedes-Benz mit seinem Online-Shop in Großbritannien „ein respektables Ergebnis“ erzielt. Eine große Anzahl von Herstellern wie Citroën, Renault und Fiat haben auf europäischen Märkten neue Online-Shops eröffnet, was zu einer deutlichen Zunahme des Wettbewerbs führt.

Die deutschen Hersteller schneiden in der Analyse sehr unterschiedlich ab. Während Mercedes-Benz in Europa eine gute Platzierung im oberen Viertel des Rankings belegt, bewegen sich die weiteren deutschen Wettbewerber eher im Mittelfeld. Gleichwohl zeigten sie positive Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr, wie etwa BMW, so BearingPoint. In den USA seien deutsche Hersteller nicht mit Online-Autoverkauf vertreten. In China hingegen konkurrierten sie weiterhin um die Spitzenplätze mit Tesla und chinesischen sowie japanischen Wettbewerbern.

Die Zahl der Online-Shops in den untersuchten Märkten hat sich im Vergleich zur Studie 2021 von 31 auf 60 fast verdoppelt. BearingPoint identifizierte 14 neue Automobilhersteller, die ihre Neuwagen online verkaufen. Die Auswertung zeigt, dass Frankreich, Italien und Spanien das größte Marktwachstum aufweisen und mit den europäischen Nachbarmärkten gleichziehen. Deutschland und Spanien stehen in Bezug auf die Anzahl der verfügbaren Online-Shops an der Spitze des Kontinents. China bleibt mit insgesamt 12 bewerteten Online-Shops der quantitativ größte Markt für Online-Verkäufe.

Der US-Markt liegt mit nur sieben Online-Shops noch etwas hinter den anderen Regionen zurück, verzeichnet aber ein gutes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, als nur vier Shops bewertet werden konnten.

Differenzierung immer schwieriger

Da immer mehr Automobilhersteller den Online-Vertrieb anbieten, wird die Differenzierung immer schwieriger. „Ein Online-Shop ist kein Unterscheidungsmerkmal mehr, sondern ein Must-Have: Marken können sich nur noch dadurch differenzieren, dass sie führend im Bereich Kundenerlebnis und Design sind, kombiniert mit einer dahinterstehenden hervorragenden Servicequalität“, sagt Landgrebe. Dabei hebt die Studie den Konfigurator von Lucid in den USA und den Tesla-Bestellverfolgung hervor. „Ebenfalls wurde klar, dass sich die Hersteller mit Hilfe von innovativer Technologie wie Virtueller Realität von der Konkurrenz abheben können, indem sie das Autohaus direkt in die Wohnung des Kunden bringen“, heißt es.

Die Studie weist darauf hin, dass es vielen Online-Shops noch an wichtigen Funktionen mangele, dass die Customer Journey bei Weitem nicht nahtlos sei und es schwer sei, sich vom Wettbewerb abzuheben. Das spiegele sich in häufig ähnlichen Bewertungen von untersuchten Online-Shops wider.

„Der Erfolg neuer Wettbewerber wie Tesla oder Polestar lässt vermuten, dass eine der größten Herausforderungen für Automobilhersteller die hinter der Customer Journey liegenden internen Altsysteme und Prozesse sind, die mit ihrer technischen und organisatorischen Komplexität die Implementierungs- und Rollout-Prozesse verlangsamen. Viele Hersteller ringen mit der Frage, ob sie ihre bestehende Landschaft umgestalten oder direkt einen komplett neuen Ansatz verfolgen sollen“, erklärt Landgrebe.

„Deutsche Automobilhersteller müssen aufpassen, dass sie beim Thema Online-Vertrieb nicht abgehängt werden und dadurch die Gesamtvertriebsleistung der einzelnen Marken beeinträchtigt wird. Traditionelle Autobauer sind derzeit nach wie vor viel zu weit weg vom Kunden im Vergleich zu den in der Studie identifizierten Online-Champions, die wir mit unserem Online Sales Award ausgezeichnet haben“, resümiert Stefan Penthin, Leiter Automotive bei BearingPoint.