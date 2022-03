BEM: E-Mobilität leidet an Informationslücken

Die Elektromobilität leidet laut dem Bundesverband eMobilität e.V. (BEM) an Informationslücken. Abhilfe soll der Aufbau geeigneter Datenbestände und der Ausbau der Datenplattformen MDS und MDM schaffen.

Mit dem Ziel der Zulassung von 15 Millionen elektrischen Fahrzeugen in Deutschland bis 2030 verbinde sich die Aufgabe, eine effektive CO2-Kontrolle zu betreiben, so der BEM. Dazu müsse die Bundesregierung wissen, wie Fahrzeuge in Deutschland eingesetzt werden und welche Umweltwirkung von ihnen ausgeht.

Bislang könne das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) beispielsweise keinerlei Aussagen dazu machen, welche Batteriekapazität in den in Deutschland zugelassenen Elektroautos vorliegt. Das KBA sei nicht auskunftsfähig über Speicherpotentiale, Energiebedarfe, Last- und Bedarfsspitzen der E-Fahrzeuge im Markt. Dadurch gebe es keine realen Daten für die Bereitstellung Erneuerbarer Energie im Verkehrssektor. „Deutschland kennt also seine reale Elektromobilität nicht, das ist wie eine fehlende Skalierung der operativen Prozesse – ein Blindflug in die Zukunft“, bemängelt der Verband.

Auch auf wirtschaftlicher Seite brauche es Daten. Hersteller, Vermieter und Werkstätten benötigten Fahrzeugdaten. Freie Werkstätten könnten E-Pkw nur warten, wenn die Hersteller den Datenzugang freigegeben haben. Verkehrsprognosen könnten Verhalten nur lenken, wenn die Daten ihrer Anbieter mit den Fahrzeugen kompatibel sind. Und Ladesäulen könnten E-Mobile dann optimieren, wenn sie schon vor der Anmeldung mitteilen, ob sie frei sind, ob grüne Energie anliegt, wie lang der Ladevorgang dauert und wie viel Energie bereitgestellt werden soll.

Diese Form der Effizienz durch intelligenten Datenaustausch gelte es zu stärken, so der BEM. Im Einklang mit dem europäischen Datenschutz seien deshalb neuartige, interoperable Datenräume zu schaffen, in denen Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Daten sichergestellt wird. Nach Ansicht des Verbands sollten deshalb der Mobility Data Space (MDS) und der Mobilitäts Daten Marktplatz (MDM) dringend fortentwickelt werden. Die Nutzungsbedingungen würden dabei technisch untrennbar an die Daten geheftet, was Datenmissbräuche unterbinde.

Als möglichen Ansatz zum Aufbau der Datenbestände sieht der BEM die Förderbewilligung des Bundes. Mit Erteilung der Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“ und des Investitionskostenzuschusses könnten Daten der Fahrzeuge gesammelt werden. Diese müssten nicht zwingend in Echtzeit vorliegen. Ein jährlicher Überblick würde ausreichen. Damit wäre auch Kritik an unnötiger Bewegungsverfolgung hinfällig. Methoden zur Datenübermittlung gebe es verschiedene, etwa Dongle-Lösungen via OBD-Adapter oder über direkte Fahrzeug-Kommunikation.

„Selbstverständlich müssen Daten im Rahmen der gelten Datenschutzgesetze übermittelt werden und nur für statistische Zwecke des Bundes und autorisierte Anwendungen der Privatwirtschaft zur Verfügung stehen“, unterstreicht der BEM.