Endmontagelinie für Microlino einsatzbereit, letzte Vorserienfahrzeuge rollen vom Band

Der Microlino sollte nach Verzögerungen eigentlich im März dieses Jahres starten, die Einrichtung der Serienproduktion des Schweizer Mini-Elektroautos braucht aber noch etwas Zeit. Hersteller Micro Mobility Systems gab nun ein Update zum aktuellen Stand, demnach steht der offizielle Start kurz bevor.

Die Montagelinie sei jetzt in Betrieb und produziere die letzten Vorserienfahrzeuge, bevor es mit der Produktion der ersten Serienfahrzeuge losgehe, so Micro Mobility System in einer Mitteilung. Mit einem Video gibt das Unternehmen einen aktuellen Einblick in die Endmontage:

Wie das Chassis und die Karosserieteile für den Microlino hergestellt werden, ist in einem früheren Video zu sehen:

Die Endmontagelinie für den Microlino befindet sich in Turin. Mit dem lokalen Partner CECOMP als Minderheitsgesellschafter hat Micro Mobility Systems 2021 eine Geschäftseinheit für die Fertigung in Italien gegründet. Die Produktionsstätte ist nach Angaben des Unternehmens 3000 m² groß, komplett mit Solarpanels bedeckt und wird später bis zu 100 Personen beschäftigen. Nach der Hochlaufphase solle alle 20 Minuten ein Microlino von der Produktionslinie rollen. Über 80 Prozent der Teile würden in Europa hergestellt, die meisten davon in Italien.

Im Februar hieß es, dass rund 27.000 Reservierungen für den Microlino vorliegen, 4000 davon aus der Schweiz. In einem ersten Schritt sind Marketingchef Merlin Ouboter zufolge rund 10.000 Fahrzeuge pro Jahr geplant. Für den Vertrieb verhandelt Micro Mobility Systems mit Händlergruppen für verschiedene Märkte. „Wir werden verschiedene Wege ausprobieren, um diesen neuen Fahrzeugtyp zu verkaufen, und sind offen für Partnerschaften mit einer Vielzahl von Unternehmen“, so das Unternehmen im letzten Jahr. Die ersten Auslieferungen sollen in der Schweiz stattfinden, Deutschland kurz darauf folgen. Später plant das Unternehmen, den Verkauf in ganz Europa aufzunehmen.

Vor dem Start der im letzten Jahr vorgestellten drei Editionen Urban, Dolce und Competizione werden die ersten 500 Microlino in der Edition Pioneer Series verkauft. Der Mini-Stromer für die Stadt kostet ab 12.500 Euro. Das zweisitzige Gefährt fährt bis zu 90 km/h schnell. Die verfügbaren Lithium-Ionen-Batterien mit 6, 10,5 und 14 kWh Speicherkapazität ermöglichen Reichweiten von 95, 175 und 230 Kilometern.