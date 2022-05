Report: Stromer-Gebrauchtwagenmarkt nimmt Fahrt auf

Laut einer Auswertung des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 nimmt der europäische Markt für elektrifizierte Gebrauchtwagen langsam Fahrt auf. Die Zahl der zwischen Unternehmen bei Auto1 gehandelten E-Autos, Plug-in-Hybride und Hybride stieg demnach 2021 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das Doppelte auf insgesamt 11.500 Fahrzeuge. Davon wurden knapp 80 Prozent grenzüberschreitend gehandelt.

Es sei zu beobachten, „dass E-Fahrzeuge nun in relevanten Mengen auf dem Gebrauchtwagenmarkt ankommen“, sagte Denis Belan, Director Remarketing Germany Auto1.com, der Automobilwoche. In einer im Januar durchgeführten Umfrage unter 16.700 europäischen Partnerhändlern von Auto1 erklärten 34 Prozent, im letzten Jahr mindestens einen elektrifizierten Gebrauchtwagen entweder an Endkunden oder an andere Händler verkauft zu haben.

Für das aktuelle Geschäftsjahr erwarten 43 Prozent der Befragten, mindestens ein gebrauchtes elektrifiziertes Auto zu verkaufen. Markenhändler sind dabei laut der Umfrage deutlich weiter als unabhängige Händler: Von den Markenvertragsh

ändlern berichteten 70 Prozent, 2021 bereits ein elektrifiziertes Auto abgesetzt zu haben, rund ein Drittel der Markenhändler sogar mindestens 20. Bei den unabhängigen Händlern waren es nur 31 Prozent, die mindestens eines und nur sechs Prozent, die mindestens 20 verkauft haben.

Am weitesten entwickelt ist der Gebrauchtwagenmarkt laut dem Report in Dänemark, Finnland, den Niederlanden und Schweden. Hier bejahten in der Umfrage 81, 71 und zweimal 47 Prozent der befragten Händler für 2021 den Verkauf eines elektrifizierten Autos. Die Prognose für 2022 liegt mit 80, 73, 56 und 50 Prozent erneut auf hohem Niveau. Mit Blick auf das Verkaufsvolumina gaben in den nordeuropäischen Ländern 14 Prozent der Händler an, mehr als 100 E-Fahrzeuge gehandelt zu haben. Der europäische Schnitt lag bei zwei Prozent.

Deutschland hinkt hinterher

Deutschland hinkt dem Durchschnitt deutlich hinterher: Hier lag der Anteil der Händler mit Elektro-Gebrauchtwagen-Verkauf 2021 bei 33 Prozent, berichtet Auto1. Für das laufende Jahr prognostizieren nur 35 Prozent der befragten Händler einen elektrifizierten Gebrauchten zu verkaufen. Damit würden Frankreich (41 %) und Spanien (39 %), die bislang hinter Deutschland liegen, an der Bundesrepublik vorbeiziehen. Nur Polen läge mit 29 Prozent noch hinter Deutschland.

Dass Deutschland beim Handel elektrifizierter Gebrauchter schlecht abschneidet, könnte der Analyse zufolge unter anderem an der auf Neuwagen ausgerichteten Förderkulisse liegen. In Ländern wie Dänemark oder Finnland sorge die günstige Besteuerung von Gebrauchtwagen für hohe Nachfrage und für ein reges Handelsaufkommen.

Die meistgehandelten elektrifizierten Fahrzeuge kamen 2021 laut Auto1 von den Marken Toyota, Tesla sowie Volkswagen. 60 Prozent der Fahrzeuge waren zwischen einem und fünf Jahre alt, rund 40 Prozent hatten eine Laufleistung zwischen 10.000 und 50.000 Kilometer. „Dies zeigt deutlich, dass der europäische Gebrauchtwagenbestand an elektrisch aufladbaren Pkws immer noch aus jüngeren Fahrzeugen im Vergleich zu traditionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor besteht“, so Auto1. Im Durchschnitt seien Autos in Deutschland aktuell rund zehn Jahre alt.

Die wichtigsten Einlieferer für elektrifizierte Gebrauchtwagen sind laut Auto1 die Hersteller sowie Vermiet- und Leasingunternehmen. Diese hätten einen merklich höheren Anteil an E-Fahrzeugen im Portfolio als Autohäuser.