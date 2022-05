Lancia bereitet Comeback vor, Umstieg auf Elektroautos

Eine der 14 Marken des Autoriesen Stellantis ist Lancia. Die Italiener, ohnehin ein kleiner Anbieter, haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung verloren. Aktuell besteht das Programm nur noch aus dem Kleinwagen Ypsilon, der unter anderem in Deutschland schon länger nicht mehr verfügbar ist. Lancia feilt derzeit an einem Comeback und bereitet den Umstieg auf Elektroautos vor.

Lancia mache nun einen ersten Schritt, „um wieder eine glaubwürdige und respektierte Marke im Premiumsegment zu werden“, sagte Markenchef Luca Napolitano. „Unseren Zehnjahresplan, der im September 2021 verabschiedet wurde, setzen wir nun Schritt für Schritt um. Lancia ist die Marke der italienischen Eleganz, und jetzt kehrt sie zurück. Innovation und zeitloses Design sind seit jeher die Kernwerte von Lancia, denen wir nun Nachhaltigkeit, Kundenorientierung und Verantwortung hinzufügen. Vor diesem Hintergrund blicken wir mit großem Ehrgeiz in die Zukunft.“

Der Zehnjahresplan von Lancia soll 2024 beginnen. Den Anfang macht der neue Ypsilon, der mit rund vier Meter Länge (aktuell knapp 3,8 m) ins B-Segment der Limousinen mit Schrägheck fällt. Bei dem Modell wird es sich um ein Elektroauto handelt. Im Jahr 2026 will Lancia dann mit einem neuen E-Flaggschiff mit einer Länge von rund 4,60 Metern in das größte Segment in Europa einsteigen. Für 2028 ist ein 4,40 Meter langer elektrischer Nachfolger des Kompaktwagens Delta geplant. Dabei handele es sich „um ein muskulöses Schrägheckmodell, das Autofans in ganz Europa begeistern wird“, heißt es.

Mit diesen drei neuen Modellen decke man etwa 50 Prozent des Marktes ab, so Lancia. „Sie haben die Aufgabe, die Position von Stellantis im Premium- und Luxussegment zu stärken, wie es das Unternehmen in der Strategie ‚Dare Forward 2030‘ festgelegt hat. Dieser Zehnjahresplan mit einer klaren Elektrifizierungsstrategie sieht vor, dass Lancia ab 2026 nur noch neue Modelle mit Elektroantrieb auf den Markt bringt und ab 2028 nur noch Fahrzeuge verkauft, die zu 100 Prozent elektrisch sind.“

Die Italiener wollen auch abseits des Antriebs beim Thema Nachhaltigkeit vorangehen: „Darüber hinaus wird Lancia durch die umfassende Verwendung innovativer Materialien zur Marke innerhalb der Stellantis Gruppe mit dem höchsten Anteil an Recycling-Komponenten in der Fertigung. Rund 50 Prozent der berührbaren Oberflächen werden aus umweltverträglichen Materialien bestehen. Damit leistet Lancia einen Beitrag zum Erhalt der Umwelt für zukünftige Generationen“, erklärte das Unternehmen.

Im Innenraum sollen die neuen Modelle von Lancia mit „typisch italienischer Eleganz“ punkten. „Inspiriert vom exklusiven Ambiente früherer Marken-Ikonen wie Lancia Gamma, Lancia Thema und Lancia Flavia werden die zukünftigen Modelle hohen Komfort sowie einfach und intuitiv zu bedienende Bordtechnologie bieten.“ Auch die Steuerung der Innenraumtechnologie, vom Soundsystem über die Klimaanlage bis zur Ambiente-Beleuchtung, soll beeindrucken. Dazu ist eine neue Bedienerschnittstelle in Entwicklung.

Ein weiterer Schwerpunkt bei der Neuausrichtung von Lancia ist der Onlineverkauf. Die Marke will in Zukunft zudem wieder international an Relevanz gewinnen. Dazu ist in 60 europäischen Großstädten ein Netz mit etwa 100 Vertragshändlern vorgesehen. Rund 50 Prozent aller Käufe sollen aber online erfolgen.