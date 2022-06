VinFast kündigt über 50 Showrooms für Europa an, mehr als 25 für Deutschland

Der vietnamesische Autohersteller VinFast plant die Eröffnung von mehr als 50 „VinFast Stores“ in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der europäischen Premiere der Elektroautos VF 8 und VF 9 auf einer Veranstaltung in Norwegen. Das Unternehmen gab dabei weitere Details für europäische Kunden bekannt, darunter einen Premium-Service mit Lieferung nach Hause.

VinFast kündigte die Eröffnung von mehr als 25 Stores in Deutschland, 20 in Frankreich und fünf in den Niederlanden an. Unter den ersten Standorten in Deutschland sind Frankfurt, Berlin, Köln, Oberhausen und Hamburg. Für die Standortwahl ausschlaggebend gewesen sind laut einer Mitteilung die Infrastruktur und Lage sowie die bestehende und potenzielle „Elektro-Community“. Die kommenden Showrooms werden sich Unternehmensangaben nach in der Größe unterscheiden und als Verkaufspunkte dienen oder dazu noch zusätzliche Serviceleistungen anbieten.

„Die Ankündigung der VinFast Stores im französischen, niederländischen und deutschen Markt unterstreicht die Ernsthaftigkeit und das Engagement von VinFast für Europa“, sagte VinFast-CEO Le Thi Thu Thuy. „VinFast ist nicht nur hier, um Autos zu verkaufen. Wir wollen zum Wandel inspirieren und die Umstellung hin zur E-Mobilität beschleunigen, mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt. Wir unterstützen die Kunden auf ihrem Weg mit VinFast – von der ersten Reservierung an. Wir sind sicher, dass neben unserer Preisstruktur, Produktqualität und den innovativen wie flexiblen Bezugsmöglichkeiten auch unser hervorragender Service ein Schlüssel dazu ist, den Kunden eine exzellente Nutzererfahrung zu bieten.“

VinFast hat kürzlich die Preise für die Modelle VF 8 und VF 9 bekannt gegeben, zusammen mit Details zu Batterie-Abonnements für den niederländischen, deutschen und französischen Markt.

Gemeinsam mit strategischen Partnern arbeite man in den jeweiligen Märkten daran, eine Elektro-Infrastruktur und optimierte Lösungen für Kunden zu entwickeln, so die Vietnamesen. Die Ankündigung der VinFast Stores in Europa markiere den nächsten Meilenstein in der Markteinführung hochwertiger E-Pkw. „Das Ziel ist den Übergang zu Elektrofahrzeugen zugänglicher, bequemer und dynamisch zu gestalten“, so das Unternehmen.

Als Anreiz stellte VinFast in Norwegen für europäische Märkte neue Kaufvorteile vor: Vom 1. Juni bis 30. September 2022 erhalten alle Kunden, die einen VF 8 oder VF 9 reservieren, zusätzlich ein kostenloses 1-Jahres-Paket „VinFast Smart Driving“. Das umfasst ein Fahrerassistenzsystem auf Level 2+ sowie die „Smart Services Suite“ mit intelligenten Funktionen für Konnektivität und Infotainment. Die Kunden erhalten zudem einen kostenfreien Heimlieferservice, verbunden mit der Fahrzeugübergabe durch einen E-Auto-Fachmann.