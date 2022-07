Tesla baut deutsche E-Auto-Fabrik zwei Wochen für höhere Stückzahlen um

Tesla fährt derzeit die Produktion in seiner im März offiziell eröffneten deutschen Elektroauto-„Gigafabrik“ hoch. Demnächst wird die Fertigung in Brandenburg nahe Berlin vorübergehend pausiert, um bereits geplante Umrüstungen der Fertigung vorzunehmen. Anschließend sollen schneller als bisher Fahrzeuge von den Bändern rollen können.

Zwei Wochen werden die Bänder in der Gemeinde Grünheide stillstehen, berichten Medien. Der Umbau der Produktion soll am zweiten Montag des Monats beginnen, dann werden vorerst keine Model Y mehr in Teslas erstem Europa-Werk gebaut.

Im Juni hatte Tesla bekannt gegeben, dass in Grünheide erstmals 1000 Einheiten seines Mittelklasse-SUV in einer Woche hergestellt wurden. Das ist noch lange nicht die Zahl, die für die Großfabrik vorgesehen ist: Der US-Konzern hat angekündigt, in der ersten Ausbaustufe 500.000 Elektroautos pro Jahr in Deutschland zu bauen. Später könnten es nach einer Erweiterung bis zu eine Million sein, aktuell hat aber das Hochfahren auf die maximale Kapazität der ersten Phase Priorität.

Die Unterbrechung der Produktion in Grünheide ist laut Teslamag.de seit mindestens diesem März geplant gewesen. Es handelt sich also nicht wie von der Bild-Zeitung berichtet um einen unerwarteten „Tesla-Schock“. Ab 11. Juli werde die überwiegende Mehrzahl der bisherigen Tesla-Beschäftigten vorübergehend nicht gebraucht, berichtet Teslamag.de unter Berufung auf eine nicht näher beschriebene Quelle. Nach zwei Wochen sollten alle zurückkommen und ab August in jeder Woche viele zusätzliche.

Das Ziel des Umbaus der Tesla-Fabrik ist eine schnellere Produktion: Von aktuell 90 Sekunden solle der Takt ab August auf 45 Sekunden verkürzt werden, heißt es. Dafür würden auch fast überall in der Fertigung doppelt so viele Mitarbeiter als zuvor gebraucht.

Einen weiteren Schub soll in Grünheide eine zusätzliche dritte Schicht bringen. Diese wird dem brandenburgischen Wirtschaftsminister Jörg Steinbach zufolge noch vor Jahresende anlaufen. Wann Tesla dann wie in Aussicht gestellt auch die Mittelklasse-Limousine Model 3 in Deutschland bauen wird, bleibt abzuwarten. Auch der Beginn der bereits in Vorbereitung befindlichen lokalen Batterieproduktion steht noch nicht fest.