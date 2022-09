Teslas deutsche Batterie-Fabrik kommt laut Minister, aber Modifikationen geplant

Tesla könnte die angekündigte Produktion von Batterien in Brandenburg nahe Berlin in die USA an den neuen Standort Texas verlegen, hieß es kürzlich. Auslöser sollen Förderangebote auf dem Heimatmarkt des US-Elektroautobauers sein. Tesla ließ laut Berichten aber verlauten, dass auch in Deutschland Energiespeicher hergestellt werden sollen. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach konnte das jetzt bestätigen.

„Das Engagement in Grünheide bleibt unverändert, insbesondere was Ausbaupläne für die Automobilfertigung betrifft“, schrieb Steinbach nach einem Gespräch mit Tesla-Vertretern in den USA auf Twitter. Auch die Batterie-Fabrik werde fertiggestellt, erklärte der SPD-Politiker. Allerdings werden die Pläne wohl angepasst: „Interne Prozessmodifikationen und Priorisierungen“ würden anstehen – „Doch die Fabrik kommt“, so Steinbach.

Das Wall Street Journal hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass Tesla eigentlich für die baldige Batterieproduktion in Deutschland vorgesehene Ausrüstung in die USA verlagert. Pläne der Regierung von Präsident Joe Biden sehen Steuergutschriften von 7500 Euro für US-Bürger vor, die Elektrofahrzeuge aus lokaler Produktion mit einer in den USA gefertigten Batterie kaufen. Davon will auch Tesla profitieren.

Wie Steinbach jetzt klären konnte, soll es weiter in Brandenburg eine Batteriefertigung von Tesla geben. Dort wird seit März in der Gemeinde Grünheide das Mittelklasse-SUV Model Y in Serie produziert, später soll die mittelgroße Limousine Model 3 folgen. Firmenchef Elon Musk hat zudem die weltgrößte Batterieproduktion am Standort angekündigt – den jüngsten Meldungen nach könnte sich der Umfang nun aber ändern.

Bereits zuvor hatte Tesla laut Berichten gegenüber Partnern in der Region der deutschen Fabrik verlauten lassen, man setze weiter auf eine Batteriefertigung in Deutschland. Allerdings werde wegen der Aussicht auf umfassende Fördermittel die Priorität zunächst auf die USA gelegt. Im Idealfall würden beide Batterie-Fabriken so schnell wie möglich hochgefahren, habe Tesla vermittelt. Schon in Grünheide installierte Anlagen sollen demnach nicht abgebaut werden. Der Aufbau von Kapazitäten in den USA soll allerdings auch mit Personal vom deutschen Standort beschleunigt werden.

Die Förder-Pläne der US-Regierung werden Berichten zufolge in Brüssel kritisch gesehen. Die EU-Kommission bezeichnete die Steuergutschriften für Käufer von US-Produkten demnach als „diskriminierend“. Die Behörde sehe darin eine Benachteiligung von Unternehmen, die Batterien für ihre E-Fahrzeuge aus dem Ausland beziehen, sagte eine Sprecherin. Dies verstoße gegen die Regeln der Welthandelsorganisation.