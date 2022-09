Tesla hält wohl an Plänen für deutsche Batterieproduktion fest

Laut einem Bericht des Wall Street Journal verlagert Tesla seine eigentlich für die baldige Batterieproduktion in Deutschland vorgesehene Ausrüstung in die USA. Dort erhofft sich der Elektroautobauer, von neuen, umfangreichen staatlichen Fördermitteln zu profitieren. Aufgegeben wird die deutsche Akkufertigung aber wohl nicht.

Tesla baut seit März in seiner hiesigen Elektroauto-Fabrik das Mittelklasse-SUV Model Y für Kunden. Später soll die mittelgroße Limousine Model 3 folgen. Firmenchef Elon Musk hat außerdem die weltgrößte Batterieproduktion am Standort angekündigt. Diese sollte Anfang kommendes Jahres anlaufen, hieß es kürzlich in Berichten. Doch zeitnah folgte der Artikel des Wall Street Journals, nach dem Tesla in Deutschland den Akkubau pausiert und diesen stattdessen auf dem Heimatmarkt forcieren möchte.

Wie das Wall Street Journal berichtete, prüft Tesla derzeit, ob ein Standort in den USA im Lichte eines neuen US-Gesetzes zur Förderung der heimischen Batterieproduktion vorteilhafter wäre. Wenig später hieß es dann von dem Konzern, man setze weiter auf eine Batteriefertigung in Deutschland. Tesla ließ jedoch auch verlauten, dass es wegen der Aussicht auf umfassende Fördermittel die Priorität zunächst auf die USA lege. Das erklärte das Unternehmen laut der Deutschen Presse-Agentur gegenüber Partnern in der Region der deutschen Fabrik.

Im Idealfall würden beide Batteriefabriken so schnell wie möglich hochgefahren, stellte Tesla klar. Bereits in Grünheide installierte Anlagen sollen demnach nicht abgebaut werden. Der Aufbau von Kapazitäten in den USA soll allerdings auch mit Personal vom deutschen Werk beschleunigt werden. Auf Anfrage von Medien äußerte sich das Unternehmen in der Sache nicht.

Tesla baut in den Vereinigten Staaten schon länger Batteriezellen mit dem Akkupartner Panasonic. Für seine rasant wachsende Elektroauto-Produktion braucht das Unternehmen aber noch mehr Akkus, die es daher mittlerweile auch von Zulieferern aus Asien bezieht. Die in der deutschen Fabrik in Brandenburg nahe Berlin geplante Fertigung sollte die Versorgung mit dem neu entwickelten Akkutyp 4680 sichern, das wird nun aber wohl zunächst vorrangig in den USA vorangetrieben. Dort gibt es im US-Bundesstaat Texas ein weiteres neues Werk, dass ebenfalls 4680-Zellen herstellen soll – und das nun wohl mit attraktiver Förderung durch die US-Politik.

Pläne der Regierung von Präsident Joe Biden sehen Steuergutschriften von 7500 Euro für US-Bürger vor, die Elektrofahrzeuge aus lokaler Produktion mit einer in den USA gefertigten Batterie kaufen. Die Pläne der US-Regierung werden Berichten zufolge in Brüssel kritisch gesehen. Die EU-Kommission bezeichnete die Steuergutschriften für Käufer von US-Produkten demnach als „diskriminierend“. Die Behörde sehe darin eine Benachteiligung von Unternehmen, die Batterien für ihre E-Fahrzeuge aus dem Ausland beziehen, sagte eine Sprecherin. Dies verstoße gegen die Regeln der Welthandelsorganisation.