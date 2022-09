Smart #1 kostet ab 41.490 Euro, BRABUS-Version ab 48.990 Euro

Mercedes-Benz führt die Tochter Smart in einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Geely-Konzern in die Zukunft. Entwickelt und produziert wird künftig in China, nur noch das Design ist in Deutschland angesiedelt. Nach der Weltpremiere des ersten Smart aus der Volksrepublik, des kompakten SUV #1, gibt es nun weitere Details zum Angebot auf dem deutschen Markt.

Neben der „Launch Edition“ soll der Smart #1 bald auch in den Varianten „Pro+“ und „Premium“ sowie einer Ausführung des Tuners BRABUS erhältlich sein. „Mit dem kommenden Beginn der Vorbestellung geht auch unser Direktvertriebsansatz an den Start. Jetzt können unsere Kunden die #1 Line auswählen, die am besten zu ihren Anforderungen passt, und selbst bestimmen, in welcher Form sie das Fahrzeug besitzen oder nutzen möchten“, so Dirk Adelmann, CEO Smart Europe.

Die Variante Pro+ startet bei einem Preis von 41.490 Euro, der #1 Premium bei 44.990 Euro, die Launch Edition bei 46.290 Euro und der BRABUS bei 48.990 Euro. Vorbestellungen für alle vier Modelle sind in Deutschland ab dem 18. Oktober 2022 beim Händler und online möglich.

„Wir sind sehr stolz auf das, was wir mit dem Smart #1 erreicht haben. Schon das Einstiegsmodell bietet ein sehr umfangreiches Ausstattungspaket, wie man es sonst nur aus der Oberklasse kennt“, wirbt Yifeng Tan, Head of Connected Cars and Products, Smart Europe. „Mit unseren verschiedenen Ausstattungslinien ist es uns gelungen, die verfügbare Ausstattungsliste in sehr attraktive Pakete zu übersetzen. Sie stellen sicher, dass das Wesentliche abgedeckt ist; alles andere bleibt dem persönlichen Geschmack und Lebensstil der künftigen Besitzer und Nutzer überlassen.“

Der Smart #1 hat eine Länge von 4,27 Metern, eine Breite von 1,82 Metern und eine Höhe von 1,64 Metern, der Radstand beträgt 2,75 Meter. Der Kofferraum bietet 273 bis 411 Liter Platz, ein zusätzlicher Gepäckraum vorne 15 Liter. Das zum Start erhältliche Modell hat einen elektrischen Hinterradantrieb mit 200 kW (272 PS), beschleunigt in 6,7 Sekunden auf Tempo 100 und fährt bis zu 180 km/h schnell. Die Fahrbatterie hat eine Speicherkapazität von 66 kWh, was für bis zu 440 Kilometer gemäß WLTP-Norm reichen soll. Laden lässt sich das Akkupaket mit Wechselstrom (AC) mit 22 kW in drei Stunden. Bei Gleichstrom-Schnellladung (DC) mit 150 KW ist die Batterie in um die 30 Minuten zu 80 Prozent voll.

In der Variante Pro+ sind laut Smart unter anderem ein umfangreiches Angebot an Fahrassistenzsystemen, eine 360-Grad-Kamera, intelligente Sprachunterstützung, LED-Scheinwerfer und eine elektrische Heckklappe enthalten. Der #1 Premium biete zusätzlich ein Soundsystem von Beats, ein Head-Up-Display, LED-Matrix-Scheinwerfer und einen automatischen Park-Assistenten. Beim #1 BRABUS gebe es dann anstatt des Hinterrad- einen Allradantrieb „plus jede Menge einzigartige BRABUS Elemente rund um das Auto“.

„Mit dem #1 schlagen Smart und BRABUS ein völlig neues Kapitel in ihrer Partnerschaft auf und heben sie auf die nächste Stufe“, so BRABUS-Chef Constantin Buschmann. „Neben der Optik erfährt auch die Leistung des Smart #1 BRABUS ein Upgrade. Die serienmäßige Leistung von 200 kW bekommt ein kräftiges Upgrade auf 315 kW; das Drehmoment steigt von 343 Nm auf 543 Nm zusammen mit dem Wechsel vom Hinterrad- zum Allradantrieb. Das, in Verbindung mit dem BRABUS Fahrmodus, der das volle Potenzial des Fahrzeugs abruft, macht das das Fahrerlebnis noch aufregender. Durch markantes Design, hochwertige Materialien und natürlich ein höheres Leistungsniveau wird der neue #1 zum BRABUS.“

Von 0 auf 100 km/h geht es in der BRABUS-Version in 3,9 Sekunden, maximal sind ebenfalls 180 km/h möglich. Die Reichweite beträgt 400 Kilometer pro Ladung.