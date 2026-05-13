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KGM Torrres EVX erhält mehr Reichweite, Preis bleibt gleich

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KGM-Torres-EVX

Bild: KGM

Das erste Elektro-SUV der südkoreanischen Automobilmarke KGM erhält zum neuen Modelljahr eine größere Hochvoltbatterie. Dadurch steigt die Reichweite des Torres EVX auf 503 Kilometer gemäß WLTP-Norm. Unverändert bleibt der Preis: Der Vollstromer ist hierzulande ab 41.990 Euro erhältlich.

Die nun auf 80,6 kWh vergrößerte Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LFP), die mit gleicher Kapazität auch bereits im vollelektrischen Pick-up Musso EV zum Einsatz kommt, verbessert die Alltagstauglichkeit des E-Autos mit über 40 zusätzlichen Kilometern pro Ladung.

Die Ladeleistung des Torrres EVX bleibt unverändert: Dadurch lässt sich das Akkupack an 120-kW-Schnellladestationen innerhalb von 36 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen. Wer sein E-Auto lieber zu Hause anschließt, kann mit dreiphasiger Ladung mit bis 11 kW an einer Wallbox laden.

Den Vortrieb des Torres EVX übernimmt weiter ein Permanentmagnet-Synchronmotor an der Vorderachse, der 152 kW/207 PS und 339 Nm Drehmoment entwickelt. Damit gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h in gut acht Sekunden, Schluss ist bei Tempo 175. Über einen Fahrmodusschalter lassen sich Ansprechverhalten, Getriebecharakteristik sowie Traktionseigenschaften an die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Die ausstattungsabhängige Wärmepumpe trägt zur Reichweiten-Ausbeute bei. Der Verbrauch beträgt offiziell 18,7 kWh/100 km.

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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