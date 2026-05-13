KGM Torrres EVX erhält mehr Reichweite, Preis bleibt gleich

Das erste Elektro-SUV der südkoreanischen Automobilmarke KGM erhält zum neuen Modelljahr eine größere Hochvoltbatterie. Dadurch steigt die Reichweite des Torres EVX auf 503 Kilometer gemäß WLTP-Norm. Unverändert bleibt der Preis: Der Vollstromer ist hierzulande ab 41.990 Euro erhältlich.

Die nun auf 80,6 kWh vergrößerte Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LFP), die mit gleicher Kapazität auch bereits im vollelektrischen Pick-up Musso EV zum Einsatz kommt, verbessert die Alltagstauglichkeit des E-Autos mit über 40 zusätzlichen Kilometern pro Ladung.

Die Ladeleistung des Torrres EVX bleibt unverändert: Dadurch lässt sich das Akkupack an 120-kW-Schnellladestationen innerhalb von 36 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen. Wer sein E-Auto lieber zu Hause anschließt, kann mit dreiphasiger Ladung mit bis 11 kW an einer Wallbox laden.

Den Vortrieb des Torres EVX übernimmt weiter ein Permanentmagnet-Synchronmotor an der Vorderachse, der 152 kW/207 PS und 339 Nm Drehmoment entwickelt. Damit gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h in gut acht Sekunden, Schluss ist bei Tempo 175. Über einen Fahrmodusschalter lassen sich Ansprechverhalten, Getriebecharakteristik sowie Traktionseigenschaften an die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Die ausstattungsabhängige Wärmepumpe trägt zur Reichweiten-Ausbeute bei. Der Verbrauch beträgt offiziell 18,7 kWh/100 km.