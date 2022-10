Studie: E-Auto-Absatz in Europa stagniert, während chinesische Hersteller beliebter werden

Chinesische Automobilhersteller beginnen im europäischen Markt immer mehr Fuß zu fassen und sind bereits für 5 Prozent aller verkauften reinen E-Autos in diesem Jahr verantwortlich. Basierend auf aktuellen Trends könnten chinesische Hersteller bis 2025 sogar einen Anteil von 9 bis 18 Prozent am E-Auto-Markt in Europa haben, wie eine neue Studie von Transport & Environment (T&E) zeigt. Die Umweltorganisation warnt davor, dass die europäische Autoindustrie immer mehr Marktanteile an ausländische Hersteller verlieren wird, sollte sie die Transformation zur E-Mobilität nicht schnell genug vollziehen.

„Autohersteller aus China und den USA bringen immer mehr neue und günstigere Elektromodelle auf den Markt, während europäische Hersteller ihr Portfolio nicht schnell genug erweitern und Marktanteile verlieren“, so Friederike Piper von Transport & Environment Deutschland. „Wenn die europäische Autoindustrie wettbewerbsfähig bleiben soll, muss die EU eine starke Industriepolitik betreiben, die mit den aktuellen politischen Fördermaßnahmen für E-Autos in China und den USA mithalten kann. In Europa und allen voran Deutschland werden nicht nur das Klima, sondern auch die Arbeitsplätze in der heimischen Autoindustrie bedroht.“

Der Marktanteil neuer E-Autos ist in der ersten Hälfte des Jahres 2022 auf 11 Prozent gesunken, verglichen mit 13 Prozent in der zweiten Jahreshälfte 2021. Währenddessen ist der Marktanteil von E-Autos in den USA und China gewachsen. Laut T&E deutet das darauf hin, dass vor allem fehlende regulatorische Anreize und nicht Lieferkettenschwierigkeiten den Markthochlauf der Elektromobilität behindern.

Der Marktanteil vollelektrischer Pkw bei Neuwagen lag in China in der ersten Hälfte des Jahres bei 18 Prozent und in den USA wuchs der Anteil neuer E-Autos um 50 Prozent, wohingegen es die Autohersteller in Europa nicht schaffen, die Nachfrage nach E-Autos zu bedienen, sodass die Wartezeiten länger sind als anderswo und die E-Auto-Zulassungen einbrechen.

„Der langsame Hochlauf der Elektromobilität ist nicht allein auf Lieferkettenprobleme zurückzuführen, es fehlt auch an notwendigen politischen Rahmenbedingungen“, sagt Piper. „Die EU muss das Verbrenner-Aus in 2035 endlich verbindlich beschließen und alle Schlupflöcher schließen, die die Reduktionsziele aufweichen würden. Ergänzend müssen die EU-Länder nationale Maßnahmen einführen, um den Hochlauf von E-Autos zu beschleunigen und die Klimaziele zu erreichen. So sollte die Bundesregierung in Deutschland als eines der effektivsten Instrumente schnellstmöglich eine ökologische Reform der Dienstwagenbesteuerung umsetzen.“

Die Einführung der CO2-Flottengrenzwerte 2020/21 hat laut T&E zu einer nie dagewesenen Reduktion der durchschnittlichen Emissionen von Neuwagen geführt (jeweils -12 % 2020 und 2021). Hingegen seien die durchschnittlichen Emissionen in der ersten Hälfte dieses Jahres um lediglich 2 Prozent gesungen. Laut der Umweltorganisation ist das auf die zu schwachen CO2-Grenzwerte zurückzuführen. Doch trotz stagnierender E-Auto-Verkäufe seien derzeit alle Hersteller mit Ausnahme von Volkswagen auf dem Weg, ihre Emissionsziele fürs laufende Jahr einzuhalten.

Wenn die Automobilhersteller ihren freiwilligen Selbstverpflichtungen nachkommen, könnte der Marktanteil vollelektrischer Pkw 75 Prozent im Jahr 2030 betragen, so T&E. Falls die Hersteller bei der Transformation zur Elektromobilität nur das absolut Notwendigste täten, um die CO2-Flottengrenzwerte einzuhalten, würden lediglich 55 Prozent der neuen Pkw vollelektrisch sein. Für Europa würde das 135 Millionen Tonnen an weniger eingespartem CO2 bis 2030 bedeuten.

Das stockende Angebot an neuen E-Autos und die langen Wartezeiten seien nicht das einzige Problem, mit dem sich der europäische Automarkt konfrontiert sieht, erklärt T&E. Europäische Autohersteller würden sich immer mehr auf Premiummodelle fokussieren, sodass der Volumenmarkt und folglich auch die Arbeitsplätze in diesem Segment zunehmend durch die ausländische Automobilindustrie gefährdet seien. T&E empfiehlt daher, den Markthochlauf preiswerter E-Autos durch eine Form des kostengünstigen Leasings für Elektroautos in der EU umzusetzen, wie es bereits in Frankreich geplant sei.

Laut T&E sollten die EU und die Mitgliedstaaten bei der Verordnung der europäischen CO2-Flottengrenzwerte: