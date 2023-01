VinFast veröffentlicht erste technische Daten zu VF 6 und VF 7

Der vietnamesische Hersteller VinFast bringt nach seinen großen SUV VF 8 und VF 9 bald auch zwei darunter angesiedelte Elektroautos nach Europa. Das Unternehmen veröffentlichte nun erste technische Daten zu den im B- beziehungsweise C-Segment angesiedelten VF 6 und VF 7. Beide Baureihen sollen ab März dieses Jahres reserviert werden können.

Bei den weiteren Modellen handelt es sich um bereits vorgestellte elektrische Crossover. Der VF 6 ist mit 4,29 Metern Länge, 1,82 Metern Breite und einer Höhe von 1,50 Metern ein Kompaktwagen. Der Radstand beträgt 2,73 Meter. Die Speicherkapazität wird mit 59,6 kWh angegeben.

Wie auch schon die beiden erhältlichen Modelle bietet VinFast den Fronttriebler VF 6 in den zwei Varianten Eco und Plus an. Im VF 6 Eco treibt ein 130 kW/177 PS starker Elektromotor mit maximal 250 Nm Drehmoment die Vorderräder an. Mit einer Ladung sollen 399 Kilometer gemäß WLTP-Norm möglich sein. Der VF 6 Plus ist mit 150 kW/204 PS und 310 Nm etwas stärker und kommt nur 381 Kilometer weit. Das Basis-Modell fährt auf 17-Zoll-Rädern, der Plus auf 19-Zöllern. Preise sind noch nicht bekannt.

Auch der VF 7 wird in den Versionen Eco und Plus vertrieben. Er ist 4,55 Meter lang bei 2,84 Metern Radstand, 1,89 Meter breit und 1,64 Meter hoch, also ein Mittelklassemodell. Die Batterie in beiden VF7-Varianten kann 75,3 kWh Strom aufnehmen. Der im VF 7 Eco vorne montierte Motor leistet 150 kW/204 PS und erzeugt 310 Nm. Die Reichweite wird mit 450 Kilometern angegeben. Serie sind hier 19-Zoll-Felgen. Der VF 7 Plus verfügt über einen Allradantrieb mit zwei E-Motoren, was für 260 kW/354 PS und 500 Nm sorgt. Die Reichweite liegt bei 431 Kilometern. Standardmäßig sind 20-Zöller montiert, optional 21-Zoll-Felgen. Preise sind auch beim VF 7 noch nicht bekannt.

Zu den in den beiden Baureihen verbauten Ladesystemen gibt es ebenfalls noch keine Angaben. Im Innenraum findet sich ein 12,9 Zoll großer Touchscreen, einzig im VF 7 Plus ist ein 15-Zoll-Display verbaut. Die Modelle verfügen zudem über einen Highway-Fahrassistenten nach Level 2 und die Fähigkeit zu Updates „over the air“.

„VinFast ist stets bestrebt, vielfältige Fahrzeugoptionen anzubieten, um den Anforderungen der meisten Kunden gerecht zu werden, und gleichzeitig den Übergang von Verbrennungsmotoren zu vollelektrischen Fahrzeugen voranzutreiben“, so Le Thi Thu Thuy, stellvertretende Vorsitzende der Vingroup und CEO von VinFast. „Ich glaube, dass diese Modelle bei jungen Kunden, die sich für Technik und aufregende Fahrerlebnisse begeistern, gut ankommen werden.“