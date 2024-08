VinFast will 2024 Kompaktmodell VF 6 in Europa einführen

Der vietnamesische E-Fahrzeug-Hersteller VinFast will das Modell VF 6 in diesem Jahr in Europa auf den Markt bringen. Das SUV aus dem B-Segment wird den größeren VF 8 in der Produktpalette ergänzen, die in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden erhältlich ist.

„Der VF 6 wurde entwickelt, um jungen und junggebliebenen Europäern einen attraktiven und vor allem erschwinglichen Einstieg in den Besitz eines Elektrofahrzeugs zu ermöglichen“, heißt es. „Sein modernes europäisches Design wird mit intelligenten Funktionen und Fahrassistenz-Technologien ausgestattet sein. Kunden profitieren außerdem von VinFasts branchenführender Garantie und Service.“

VinFast hat den kompakten VF 6 optimiert, um bei der Markteinführung im Laufe des Jahres im beliebtesten Neuwagensegment Europas wettbewerbsfähig zu sein.

„Mit einer nahtlosen Integration von Technologien, die normalerweise in teureren Fahrzeugen zu finden sind, und einem geräumigen Innenraum, der mit dem größeren SUV vergleichbar ist, wurde der VF 6 für Europa optimiert“, so das Unternehmen.

Das Modell sei „perfekt auf die Bedürfnisse der technisch versierten jungen Familien zugeschnitten“. Bei der Optimierung habe man das Fachwissen der europäischen Partner genutzt sowie die Erfahrungen aus der Entwicklung eines nationalen Ökosystems für Elektromobilität, das Elektrobusse und -roller sowie ein Pkw-Angebot für ein Spektrum an Bedürfnissen und Budgets umfasse.

Der VF 6 kommt je nach Ausstattungsvariante mit 17- oder 19-Zoll-Leichtmetallrädern zu den Kunden. „Mit dem 12,9-Zoll-Full-HD-Infotainmentsystem, einem Head-up-Display, WLAN-Verbindung und ein umfassendes Paket fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme – komplett mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung (ACC) der Stufe 2 – begeistert der VF 6 all diejenigen, die nach den neuesten Technologien in puncto Fahrzeugsicherheit, Komfort und Vernetzung suchen“, wirbt der Hersteller.

Die VF-6-Modelle Launch Edition und Plus sollen dank eines 150 kW (204 PS) starken Elektromotors mit 310 Nm Drehmoment ein verbessertes Fahrerlebnis bieten. Das Eco-Modell ist mit einem laut VinFast „hocheffizienten“ 130-kW-Motor (177 PS) ausgestattet. Jede Version ist mit einer 59,6 kWh starken LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) erhältlich und bietet je nach Motorwahl eine Reichweite von 379 oder 410 Kilometern gemäß WLTP-Norm.

Die Garantie über sieben Jahre beziehungsweise 160.000 Kilometer sei führend in Europa, so VinFast. „Es spiegelt das Vertrauen des Unternehmens in die Qualität und Zuverlässigkeit des VF 6 wider.“

Das Unternehmen verspricht zudem die durch Kooperationen beschleunigte Etablierung eines überregionalen Aftersales- und Kundenservice-Netzwerk. In Deutschland gewährt eine Partnerschaft mit Mobivia Kunden Zugang zu Aftersales-Dienstleistungen, mit einem Netzwerk von 1.200 Servicewerkstätten. Um das Kundenvertrauen weiter zu stärken, kündigte VinFast eine Partnerschaft mit Bosch an, die Zugang zu einem Netzwerk von 700.000 Ladepunkten in 30 europäischen Ländern gewährt.