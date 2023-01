JE Design startet Individualisierunsprogramm für Cupra Born

Der Leingartener Tuner JE Design führt mit dem Cupra Born sein erstes Individualisierunsprogramm für ein Elektroauto ein. Das Angebot umfasst zu Beginn eine Tieferlegung, Folierung und neue Felgen.

Tieferlegungsfedern bringen den Born circa 20 Millimeter mehr Tiefgang an der Vorderachse und 15 Millimeter an der Hinterachse. Verbaut werden die Federn in Kombination mit den originalen Stoßdämpfern. „Dies bringt dem ohnehin sportlich abgestimmten Boliden ein weiteres Plus an Dynamik im Fahrverhalten ohne nennenswerten Komfortverzicht“, heißt es.

Entsprechende Fahrwerksfedern sind für alle aktuell verfügbaren Motor- bzw. Akkuvarianten im Angebot. Die werksseitige adaptive Fahrwerksregelung DCC bleibt voll in ihrer Funktion erhalten.

Breiter wird der Spanier durch ein neues Rad in der auf 30 Satz limitierten „Purple Edition 30“. Das Rad wurde zum dreißigjährigen Bestehen der Marke aufgelegt und hat eine markante Oberfläche in Purple seidenmatt – der JE Design Firmenfarbe. Diese wird mit einem schwarz-seidenmatten Hintergrund kombiniert. Die Dimensionen der Felge: 8×20 ET 40 LK 112-5. Mögliche Reifendimensionen sind unter anderem 215/45 R20 und 235/40 R20.

Weiter in der Distanz geht es durch die verbaute Tieferlegung. Diese sorge nicht nur für eine bessere Straßenlage, so JE Design, sondern reduziere auch die Stirnfläche und Verwirbelungen unter dem Born und somit auch den gesamten Luftwiderstand. Besonders auf der Autobahn und bei hohen Geschwindigkeiten habe die Tieferlegung einen spürbaren Effekt auf Verbrauch und Reichweite.

An der Karosserie kommen aktuell durch JE Design nur kleinere optische Veränderungen mittels einer partiellen Folierung in Purple seidenmatt zum Einsatz. Cupra-Logos und Schriftzüge werden glänzend schwarz lackiert. Aerodynamik-Komponenten für den Born hat der Tuner schon in Planung.