Smart #1 bis auf „Launch Edition“ derzeit ausverkauft

Smart, künftig geführt in einem Joint Venture von Mercedes-Benz und Geely, nimmt seit Oktober 2022 Reservierungen für das neue Elektroauto #1 an. Seit Kurzem kann das in China entwickelte und vom Band rollende kompakte SUV von den ersten Reservierenden bestellt werden. Wer jetzt ein Modell ordern will, muss sich aktuell für das Sondermodell „Launch Edition“ entscheiden – alle anderen Varianten sind im Online-Konfiguratior „momentan ausverkauft“.

„Bereits zum Start der Bestellphase ist der Smart #1 sehr gefragt. Viele Interessenten des neuen Smart #1 konnten exklusiv die Möglichkeit nutzen, ihre Voucher in eine Bestellung umzuwandeln. Die erste Produktionscharge, besonders die Premium und Brabus Varianten, waren innerhalb weniger Stunden vergriffen“, freut sich Smart in einer Mitteilung. Der Bestellstart des Modells „übertrifft alle Erwartungen“, so das Unternehmen.

Neukunden müssen damit mindestens 46.290 Euro für den #1 zahlen. Die Lieferzeit für die Launch Edition beträgt „14 bis 16 Wochen“. Die aktuell nicht bestellbare Basisversion „Pro+“ wird ab 41.490 Euro vertrieben. Daneben gibt es noch für 44.990 Euro die Version „Premium“ sowie die Ausführung des Tuners Brabus für 48.990 Euro.

Der Smart #1 hat eine Länge von 4,27 Metern, eine Breite von 1,82 Metern und eine Höhe von 1,64 Metern, der Radstand beträgt 2,75 Meter. Der Kofferraum bietet 273 bis 411 Liter Platz, ein zusätzlicher Gepäckraum vorne 15 Liter. Die zum Start erhältlichen Fahrzeuge haben einen Elektro-Hinterradantrieb mit 200 kW (272 PS), beschleunigen in 6,7 Sekunden auf Tempo 100 und fahren bis zu 180 km/h schnell. Die Fahrbatterie hat eine Speicherkapazität von 66 kWh für bis zu 440 Kilometer gemäß WLTP-Norm. Laden lässt sich das Akkupaket mit Wechselstrom (AC) mit 22 kW in drei Stunden. Bei Gleichstrom-Schnellladung (DC) mit 150 KW ist die Batterie in um die 30 Minuten zu 80 Prozent voll.

Die verschiedenen Varianten unterscheiden sich bei der Ausstattung. Die Brabus-Version ist zudem leistungsstärker: Sie kommt auf 316 kW (430 PS) und sprintet in 3,9 Sekunden auf Tempo 100. Maximal sind wie bei den anderen Ausführungen 180 km/h möglich. Die Reichweite beträgt 400 Kilometer pro Ladung.

Die Kapazitäten auf der Website und bei den Vertriebspartnern werden bald wieder aufgefüllt, verspricht Smart. Bald sollen auch Interessenten, die keine Reservierung eingereicht haben, online Konfigurationen erstellen und speichern können. Sobald das Elektroauto dann wieder verfügbar ist, erhalten sie eine Benachrichtigung, dass die Bestellung finalisiert werden kann. Einen konkreten Zeitplan dafür gibt es nicht.

„Wir freuen uns unglaublich, endlich mit dem Smart #1 als erster europäischer Markt an den Start zu gehen“, sagt der CEO von Smart Deutschland Wolfgang Ufer. „Nach einem sehr intensiven und ereignisreichen Jahr der Vorbereitung und Vorfreude können wir es kaum erwarten, den ersten Kunden nach und nach ihre Autos zu übergeben und immer mehr smart #1 auf den Straßen zu sehen. Die überwältigende Zahl der Bestellungen in so kurzer Zeit und das große Interesse an unseren Autos zeigt uns, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.“