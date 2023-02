Fastned baut Schnellladenetz auf über 250 europäische Stationen aus

Das europäische Schnellladeunternehmen Fastned hat die Marke von 250 Stationen übertroffen. Im Februar erweiterte das in den Niederlanden gegründete Unternehmen sein Netzwerk um zwei Stationen, eine in Frankreich und eine in Großbritannien. Bis 2030 will Fastned 1000 Schnellladestationen errichten.

Das vor über zehn Jahren gegründete Unternehmen hat sein Netzwerk inzwischen auf fünf weitere Länder neben den Niederlanden ausgeweitet: Frankreich, Großbritannien, Deutschland, die Schweiz und Belgien. Das Erreichen des Meilensteins von 250 Stationen unterstreiche die Ziele, die sich die Gründer Michiel Langezaal und Bart Lubbers vor über zehn Jahren gesetzt haben, als der Übergang zur Elektromobilität noch ganz am Anfang stand, heißt es in einer Mitteilung.

Seine weiteren Schnellladestationen will Fastned weiter an stark frequentierten Standorten in Betrieb nehmen. Die beiden kürzlich eröffneten Standorte sind Martlesham in Großbritannien und Rosny-sur-Seine in Frankreich. Martlesham liegt im Osten Englands, in der Nähe von Ipswich, und wird zunächst sechs Elektroautos gleichzeitig aufladen können. Rosny-sur-Seine liegt zwischen Rouen und Paris und wird acht Elektroautos zur gleichen Zeit versorgen können.

„Da die Elektromobilität ein wichtiger Faktor zum Erreichen der Dekarbonisierungsziele ist, setzen wir uns dafür ein, den Fahrer:innen von Elektroautos ein unvergleichliches Schnellladeerlebnis zu bieten. Wir bauen nicht nur ein Netzwerk von großen Schnellladestationen an stark frequentierten Standorten auf, sondern ermöglichen eine bessere, sauberere Zukunft für alle. Wir wollen es den Menschen so einfach wie möglich machen, elektrisch zu fahren, und tragen mit unserer zuverlässigen Schnellladeinfrastruktur einen wichtigen Teil dazu bei“, so Langezaal.