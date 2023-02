Ford baut mit LGES und Koç Batteriezellenfabrik in der Türkei

Ford, der japanische Akkuhersteller LG Energy Solution und die türkische Unternehmensgruppe Koç Holding haben eine unverbindliche Absichtserklärung zur Gründung eines neuen Gemeinschaftsunternehmens unterzeichnet, das eine der größten Batteriezellenfabriken für Elektrofahrzeuge in Europa errichten soll. Damit will der US-Autohersteller seine Elektro-Zukunft in der Region forcieren.

Das neue Joint Venture soll in einer Industriezone in Başkent in der Nähe von Ankara angesiedelt werden. Das Projekt liege im Zeitplan und der erste Spatenstich solle noch in diesem Jahr erfolgen, teilte Ford mit. Die Produktion soll 2026 anlaufen. Die drei Partner sehen eine jährliche Produktionskapazität von mindestens 25 Gigawattstunden (GWh) vor, die auf bis zu 45 GWh gesteigert werden könnte.

„Ford treibt seine Pläne für Elektrofahrzeuge weiter voran, um bei der Elektrofahrzeug-Revolution eine führende Rolle einzunehmen. Wir halten unsere Zusage ein, Batterien in der gleichen Region zu produzieren, in der wir auch unsere Elektrofahrzeuge bauen“, so Lisa Drake, Vice President, Ford EV Industrialization. „Die Gründung des neuen Joint Ventures mit LGES und Koç Holding wird eine solide Grundlage schaffen, die für den Aufbau einer florierenden Elektrofahrzeug-Zukunft für Ford in Europa von grundlegender Bedeutung ist.“

Ford investiert Milliarden in Elektroautos. In Europa will das Unternehmen ab 2030 nur noch Vollstromer anbieten. Die Modellpalette der Marke wird sich in einigen Jahren stark von der bisherigen unterscheiden. Baureihen wie der Fiesta und Focus laufen aus. „Die künftigen Modelle sind amerikanischer und ab 2030 sind sie alle elektrisch“, erklärte Ende vergangenen Jahres Deutschland-Marketingchef Christian Weingärtner.

In Europa setzt Ford bei zwei von drei für den hiesigen Markt angekündigten neuen Elektroautos auf Volkswagens Stromer-Plattform MEB. Zukünftig will der Traditionskonzern aber wieder verstärkt auf eigene Technik setzen – wohl auch für das dritte in Europa gebaute Elektroauto, das als Nachfolger des kleinen SUV Puma dienen soll.