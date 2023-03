Auswertung: „In Europa stottert die Elektromobilität“

Der relativ hohe Anteil von Elektroautos an den Neuzulassungen in Deutschland und Skandinavien täuscht darüber hinweg, dass besonders in den Märkten in Süd- und Osteuropa E-Autos nur eine geringe Rolle spielen. Das zeigt eine Auswertung der Zeitschrift Auto Straßenverkehr auf Basis von Zahlen des europäischen Herstellerverbandes ACEA. Demnach „stottert“ in Europa die Elektromobilität.

Dank der hohen Kaufprämien erreichten Elektroautos in Deutschland 2022 einen Anteil von 17,8 Prozent. Ähnlich hoch waren die Anteile in den großen Automärkten Großbritannien (16,6 %) und Frankreich (13,3 %). Zwar liegen die Marktanteile in Ländern wie Norwegen (79,3 %), Schweden (33 %), Niederlande (23,5 %) und Dänemark (20,8 %) noch deutlich darüber, allerdings sind dort die Märkte auch relativ klein.

Ganz anders sieht das in Süd- und Osteuropa aus: In Italien, mit 1,3 Millionen Zulassungen viertgrößter Automarkt in Europa, kommen Elektroautos nur auf einen Anteil von 3,7 Prozent an den Neuzulassungen. In Spanien, mit 813.000 fünftgrößter Markt, verkaufen sich Elektroautos mit 3,8 Prozent auch nicht besser. In Polen, sechstgrößter Automarkt, ist der Anteil mit 2,7 Prozent noch niedriger. Ähnlich niedrig liegen die Marktanteile der Stromer in Slowenien (4,9 %), Ungarn (4,2 %), Bulgarien und Zypern (je 3,5 %), Kroatien (3,2 %), Griechenland (2,7 %), Tschechien (2,0 %) und in der Slowakei (1,8 %).

Im EU-Durchschnitt inklusive EFTA und Großbritannien kommen Elektroautos auf einen Anteil von gerade 12,1 Prozent der Neuzulassungen, Plug-in-Hybrid-Modelle auf nur 9,4 Prozent. Verbrenner sind weiterhin das Maß der Dinge: 36,4 Prozent aller Neuwagen hatten 2022 einen Verbrennungsmotor, gefolgt von Verbrennern mit Voll- und Mildhybridantrieben (22,6 %) sowie Dieselmodelle mit 16,4 Prozent. Sonstige Verbrenner, etwa mit Gas-Antrieb, kamen auf 3,1 Prozent.

Damit erreichten Verbrenner trotz der Bevorzugung der Elektromobilität durch Kaufprämien und Steuervorteile einen Anteil von 78,5 Prozent. In absoluten Zahlen: Von den 11.286.939 Neuzulassungen (EU, EFTA, UK) waren nur 1.575.079 Elektroautos und 1.013.827 Plug-in-Hybride – aber 8.698.033 Verbrenner.