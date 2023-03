Sono Motors will Sion durch Verkauf doch noch zur Realität werden lassen

Sono Motors hat lange versucht, seinen Elektro-Van mit Solarzellen in der Karosserie Sion in Serie zu bringen. Es wurden auch immer wieder teils hohe Summen von Investoren und der Community eingesammelt. Kürzlich zog das Start-up aber den Stecker und gab die Einstellung des Projekts bekannt. Die Münchner hoffen, dass sich ein Käufer findet, der den Sion doch noch zur Realität werden lässt.

„Wir beabsichtigen, das Sion-Programm zu verkaufen“, erklärte Mitgründer und CEO Laurin Hahn auf dem Online-Karrierenetzwerk LinkedIn. Das hatte Sono Motors schon bei der Bekanntgabe der Einstellung des Sion mitgeteilt, nun wird das Vorhaben noch einmal bekräftigt. Konkret bietet das Start-up alle Rechte am Sion und die zugehörigen Vermögenswerte an, um das Fahrzeug in Großserie herzustellen. „Warum tun wir das? Wir wollen alles tun, um den Sion doch noch Wirklichkeit werden zu lassen“, so Hahn.

Der Sion hatte noch im Februar Crashtests absolviert, um das Elektroauto für die Serie vorzubereiten. Zuletzt war der Start der Produktion bei einem Auftragsfertiger in Finnland nach mehreren Verzögerungen für 2024 geplant. Homologiert ist der Sion noch nicht, also nicht in der EU für die Straßen zugelassen. Das Modell ist auch bisher nicht fertig entwickelt.

Zuletzt wurden Unternehmensangaben nach 18 Gesamtfahrzeuge unter anderem für die Dauererprobung, Crashtests und die Optimierung des Solar-Ladens eingesetzt. Weitere Tests – darunter Wintertests in Schweden und die Validierung der Fahrassistenzfunktionen – sollten im ersten Quartal 2023 folgen.

Das Sion-Entwicklungsprogramm lief parallel zur #savesion-Kampagne weiter, mit der das Start-up die noch nicht gesicherte Finanzierung des Serienstarts des Elektroautos voranbringen wollte. Dazu sollte die Community möglichst hohe Anzahlungen für das Solar-Elektroauto leisten. Das führte aber offensichtlich nicht zum erhofften Erfolg. Später wären zudem noch weitere, umfangreiche Mittel erforderlich gewesen, um die Serienfertigung beim finnischen Partner Valmet Automotive einzuleiten.

Sono Motors selbst soll weiterexistieren. Das Unternehmen strukturiert sein Geschäftsmodell um und konzentriert sich künftig ausschließlich auf die Nachrüstung und Integration von Solartechnologie in Fahrzeuge von Drittanbietern. „Die Umstrukturierung ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung von Sono Motors“, so Hahn. „Auch wenn wir mit dem Sion-Programm unser ursprüngliches Herzensprojekt einstellen mussten, bietet uns die Verlagerung unseres gesamten Fokus auf B2B-Solarlösungen die Möglichkeit, weiterhin innovative Produkte in der Solarindustrie zu entwickeln.“