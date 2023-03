VW investiert bis 2027 über 122 Milliarden Euro in Elektromobilität und Digitalisierung

Der Volkswagen-Konzern hat sein ausführliches Jahresergebnis für 2022 vorgestellt. Dabei bekräftigte Europas größter Autohersteller noch einmal seine ehrgeizige Elektroauto-Strategie. Schon heute sei man weiter Marktführer im Batterieauto-Segment in Europa und lege in China zu.

„2022 war ein wichtiges Jahr für den Volkswagen Konzern. Trotz extremer Herausforderungen haben wir Fortschritte beim Umsetzen unserer Strategie erzielt“, sagte Vorstandschef Oliver Blume. „Der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge an den Gesamtauslieferungen erreichte den Rekordwert von 7 Prozent. Das ist ein wichtiger Meilenstein, auf dem wir in diesem Jahr mit unserer weiterwachsenden attraktiven Modellpalette aufbauen werden.“

Obwohl die Auslieferungszahlen insgesamt um 7 Prozent auf 8,3 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2022 zurückgingen, sieht sich Volkswagen weiterhin gut für künftiges Wachstum positioniert. Die Umsatzrendite vor Sondereinflüssen sei im Jahr 2022 auf 8,1 Prozent gestiegen, was die fortgesetzte Preisdisziplin und Kostenfortschritte widerspiegele und auf einen besseren Modellmix zurückzuführen sei. Der Netto-Cashflow des Konzernbereichs Automobile ging auf 4,8 Milliarden Euro zurück. Ursächlich hierfür seien Probleme in der Lieferkette und Logistik, insbesondere zum Jahresende.

Mit einem hohen Auftragsbestand von 1,8 Millionen Fahrzeugen „und einem einzigartigen Produktportfolio“ verfüge man über eine starke Position, die Engpässe in der Lieferkette sollten 2023 sukzessive nachlassen, so Volkswagen.

180 Milliarden Euro bis 2027

Insgesamt plant der Konzern zwischen 2023 und 2027 Investitionen in Höhe von 180 Milliarden Euro in die attraktivsten Profit-Pools. Dazu gehöre insbesondere die Batteriestrategie, der Ausbau der Präsenz in Nordamerika, die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in China im Bereich Digitalisierung und bei den Produkten sowie die Weiterentwicklung des führenden Produktportfolios des Konzerns. Mehr als zwei Drittel (68 %) der Investitionen sollen in die Zukunftsfelder Digitalisierung und Elektrifizierung fließen. In der vergangenen Fünfjahresplanung waren es noch 56 Prozent. 2025 soll jedes fünfte verkaufte Fahrzeug weltweit über einen reinen Elektroantrieb verfügen.

Ein wesentlicher Grund für den Anstieg der Gesamtinvestitionen seien die bis zu 15 Milliarden Euro für den Aufbau von Zellfabriken des konzerneigenen Batterie-Start-ups PowerCo und Vorleistungen für dessen Rohstoffsicherung im Rahmen der Umsetzung der Batteriestrategie. Bis 2030 solle die PowerCo einen Jahresumsatz von mehr als 20 Milliarden Euro erwirtschaften. Hinzu kämen die laufenden Investitionen in die letzte Generation von Verbrennungsmotoren. Der Höhepunkt der Investitionsleistungen solle 2025 erreicht sein und danach kontinuierlich sinken.

„Das Jahr 2022 hat die Robustheit unseres Geschäftsmodells eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Unter fordernden Rahmenbedingungen haben wir 572.100 batterieelektrische Fahrzeuge ausgeliefert und unsere Umsatzerlöse und das operative Ergebnis gesteigert. Das Jahr 2023 wird angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen nicht minder herausfordernd“, so Finanzchef Arno Antlitz. „Unsere starken Marken mit ihren überzeugenden Produktangeboten und der Auftragsbestand von rund 1,8 Millionen Fahrzeugen lassen uns dennoch zuversichtlich ins Jahr 2023 blicken. Wir wollen im laufenden Jahr erneut eine robuste Rendite erwirtschaften. Unsere starke finanzielle Basis versetzt uns dabei in die Lage, auch in einem fordernden wirtschaftlichen Umfeld fortgesetzt in die Elektrifizierung und Digitalisierung unseres Unternehmens zu investieren.“

„Führendes BEV-Portfolio“

Das Produktportfolio des Konzerns sei äußerst wettbewerbsfähig und habe gerade im BEV-Segment (Battery Electric Vehicle/Batterie-Elektrofahrzeuge) „beachtliche Erfolge“ erzielen können, unterstrich Volkswagen. Mit einem Anstieg von 26 Prozent bei den Auslieferungen habe sich das Wachstum im BEV-Segment weiter fortgesetzt. Der BEV-Anteil habe 2022 insgesamt bei 7 Prozent gelegen. BEV machten nun 16 Prozent des Auftragsbestands des Konzerns aus – „ein Anstieg gegenüber 2021, der die strategischen Prioritäten der Gruppe widerspiegelt“.

Die drei meistverkauften BEV des Konzerns im Jahr 2022 waren der VW ID.4/ID.5 (SUV/SUV-Coupé-Version, 193.200 Einheiten) und ID.3 (Kompaktwagen, 76.600) sowie der Skoda Enyaq iV/Enyaq iV Coupé (SUV/SUV-Coupé-Version, 53.700). Mit der Einführung neuer Elektroauto-Modelle verschiedener Marken will Volkswagen im Geschäftsjahr 2023 einen BEV-Anteil von rund 10 Prozent an den Gesamtauslieferungen erzielen.