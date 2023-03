Tesla bietet Gratis-Strom für schnelle Auslieferung, Empfehlungsprogramm wieder da

Tesla will offenbar im ersten Quartal möglichst viele Elektroautos ausliefern. Dazu wurde eine Prämie in Form von 5000 Kilometern kostenlosem Schnellladen an den „Supercharger“-Standorten des Unternehmens bei Auslieferungen vor Monatsende gestartet. Darüber hinaus führt das Unternehmen sein Programm für Weiterempfehlungsprämien wieder ein.

„Nehmen Sie Ihr Fahrzeug bis zum 31. März 2023 in Empfang und profitieren Sie von 5000 km kostenlosem Supercharging“, steht seit Kurzem bei allen Modellen oben im deutschen Tesla-Konfigurator, verbunden mit einer Aufforderung, sich den Bestand anzusehen.

Darauf weist der Elektroautobauer laut Teslamag auch Kunden mit offener Bestellung per E-Mail hin. Dazu heiße es, dass die Prämie in Form von kostenlosen „Referral Credits“ verbucht wird. Ein solches Programm gibt es in Europa nach Angaben auf der Seite dazu allerdings nicht. In der App war es laut Teslamag aber zu finden.

Tesla scheint also sein Referral-Programm auch in Europa wieder einzuführen. Im Oktober 2022 war das bereits in China und wenig später in den USA nach zwischenzeitlicher Pausierung der Fall gewesen. Mit seinem Weiterempfehlungsprogramm hat Tesla früher teils großzügige Prämien verteilt, wenn Kunden neue Kunden anwerben. Mit der Zeit wurden die Belohnungen immer sparsamer, im September 2021 setzte Tesla dann das komplette Programm weltweit aus.

In dem jetzigen Programm ist Teslamag zufolge neu, dass man auch dann Credits bekommt, wenn man als bestehender Tesla-Besitzer selbst ein neues Elektroauto der Marke kauft. Zudem gebe es bei den Prämien mehr Auswahl. So gebe es statt wie zuletzt nur noch Supercharger-Strom zusätzlich Produkte aus dem Online-Shop von Tesla oder Software-Upgrades für dessen Fahrzeuge.

Die vermittelnde Person bekommt demnach 2000 Credits, wenn sie für Tesla einen neuen Elektroauto-Kunden findet. Bei Referral-Übergaben vor Ende März werden laut Teslamag sogar 10.000 Punkte in Aussicht gestellt. Das reiche gemäß Prämien-Liste für zweimal 5000 Kilometer freies Supercharging.