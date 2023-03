Fisker Ocean im Online-Konfigurator ab 41.560 Euro erhältlich

Das US-Start-up Fisker Inc. hat in Deutschland den Online-Konfigurator für sein Erstlingswerk Ocean mit den Preisen zum Marktstart freigeschaltet. Das Mittelklasse-SUV wird hierzulande in vier Versionen ab 41.560 Euro angeboten.

Neben der Ausstattung unterscheidet die verschiedenen Versionen insbesondere die Antriebstechnik. Das Grundmodell nutzt eine 75-kWh-Batterie mit Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie (LFP) für gemäß WLTP-Norm 440 Kilometer Reichweite. Der 202 kW/275 PS starke Antrieb mit einem Elektromotor vorne erlaubt eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 7,4 Sekunden.

Der Ocean Ultra mit 397-kW-Allradantrieb (540 PS) und 100-kWh-Batterie mit NMC-Technologie (Nickel-, Mangan-, Kobalt-Chemie) an Bord ist ab 57.000 Euro erhältlich. Die Reichweite beträgt hier 610 Kilometer. Als Top-Version wird der Ocean Extreme ab 69.950 Euro verkauft. Bei dieser Variante wird ein 404-kW-Allradantrieb (549 PS) und dieselbe 100-kWh-Batterie wie beim Ultra eingebaut. Von 0 auf 100 km/h geht es in nur noch 3,9 Sekunden. Als Reichweite gibt Fisker 707 Kilometer an, womit die ursprüngliche Schätzung deutlich übertroffen wird.

Darüber hinaus gibt es noch die Limited Edition One zum selben Basispreis wie beim Ocean Extreme. Hier sind die meisten optionalen Features ohne Zusatzkosten inklusive. Fisker beteiligt sich an der deutschen Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“ und gibt 2250 Euro Nettorabatt auf die regulären Preise des Ocean. Vom Staat werden nach Zulassung in diesem Jahr 4500 Euro an die Käufer überwiesen.

2023 plant das Start-up den Verkaufsstart des Ocean in den USA, Kanada, Österreich, Deutschland, Norwegen, Dänemark, Schweden und Frankreich. Gefolgt von Großbritannien, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien und Indien. 2024 sollen weitere Länder bedient werden.

Produziert wird das 4,78 Meter lange SUV mit Platz für fünf Personen bereits seit Ende 2022 in Österreich beim Auftragsfertiger und Partner Magna. Fisker erwartet die behördliche Zulassung des Ocean in Europa bis zum 28. April 2023. Anschließend sollen die Auslieferungen an die Kunden erfolgen.

Dieses Jahr will Fisker mit 42.400 produzierten Ocean abschließen. Bis Mitte 2024 könnte die Kapazität durch einen zusätzlichen Produktionsstandort in den USA weiter wachsen. Auch ein eigenes Werk in Europa, möglicherweise in Deutschland, ist im Gespräch.