Fisker will 2027 eine Million Elektroautos verkaufen

Seit Ende März kann man sich das erste Elektroauto des US-Start-ups Fisker in Deutschland im Online-Konfigurator zusammenstellen. Das Unternehmen will die Produktion des SUV Ocean und weiterer E-Autos in den nächsten Jahren stark hochfahren.

„Unser Ziel ist es, im Jahr 2027 weltweit eine Million Fahrzeuge zu verkaufen“, sagte Gründer und Namensgeber Henrik Fisker im Gespräch mit Welt am Sonntag. Der Ocean soll im Frühling die Straßenzulassung erhalten und ausgeliefert werden. „Der Termin hängt von den Behörden ab. Das ist eine reine Formalität“, erklärte Fisker.

Schon seit Ende letzten Jahres läuft die Produktion des mittelgroßen SUV beim Auftragsfertiger und Partner Magna Steyr in Österreich. Im nächsten Jahr soll das zweite Modell, der kompakte PEAR für den Massenmarkt, anlaufen. Ihn will Fisker mit dem taiwanischen Konzern Foxconn ab Ende 2024 in den USA vom Band rollen lassen. Bisher baut Foxconn keine Autos, Fisker sieht darin kein Problem: „Ich vertraue ihnen, so wie Apple-Gründer Steve Jobs ihnen vertraut hat, als Foxconn anfing, das iPhone zu bauen.“

Langfristig könnte Fisker laut dem CEO auch eine eigene Fabrik hochziehen – möglicherweise in Deutschland. Es liefen eine Menge Gespräche, beispielsweise mit großen Autoherstellern über die gemeinsame Nutzung technologischer Plattformen für künftige Fahrzeuge. „Aber es ist noch nichts entschieden.“

Hierzulande wird der 4,78 Meter lange Ocean in vier Versionen ab 41.560 Euro angeboten. Neben der Ausstattung unterscheidet die verschiedenen Versionen insbesondere die Antriebstechnik. Für das Topmodell wurde kürzlich eine Reichweite von 707 Kilometern gemäß der WLTP-Norm ermittelt, womit die ursprüngliche Schätzung deutlich übertroffen wird.

Am 11. April will Fisker seine beiden ersten europäischen Standorte eröffnen. Die sogenannten „Fisker Center +“ sollen zunächst in Wien und Kopenhagen ihre Türen öffnen. Die Standorte sollen neben einem Showroom und der Möglichkeit zu Testfahrten auch die Auslieferung von Fahrzeugen und Service anbieten. Der erste deutsche Fisker-Standort entsteht derzeit in München in der Kaufinger Straße unweit des Marienplatzes. Weitere europäische Center sind in London, Paris und Oslo geplant.

2023 plant das Start-up den Verkaufsstart des Ocean auch in den USA, Kanada, Österreich, Norwegen, Dänemark, Schweden und Frankreich. Gefolgt von Großbritannien, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien und Indien. Ab dem nächsten Jahr sollen weitere Länder bedient werden. 2023 will Fisker mit 42.400 produzierten Elektroautos abschließen. Bis Mitte 2024 könnte die Kapazität für den Ocean durch einen zusätzlichen Produktionsstandort in den USA weiter wachsen.