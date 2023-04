Deutsche Autoindustrie investiert bis 2027 über 250 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung

Die Hersteller und Zulieferer der deutschen Automobilindustrie investieren laut dem Verband der Automobilindustrie (VDA) von 2023 bis 2027 weltweit mehr als 250 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Der Fokus der FuE-Investitionen liege auf der Transformation, insbesondere der Elektromobilität – inklusive Batterietechnik, autonomes Fahren sowie Digitalisierung.

Damit investierten die Automobilhersteller und Automobilzulieferer mit deutschem Unternehmenshauptsitz in diesem Zeitraum rechnerisch jährlich weltweit mehr als 50 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung, betont der Branchenverband.

Die deutsche Autoindustrie wird ihre hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung damit weiter erhöhen: Für den Zeitraum 2022 bis 2026 war der VDA bisher von weltweiten FuE-Investitionen in Höhe von etwa 220 Milliarden Euro ausgegangen und damit für diesen Zeitraum von rechnerisch jährlich mehr als 44 Milliarden Euro. Zu den FuE-Investitionen hinzu kämen von 2023 bis 2027 weitere rund 130 Milliarden Euro, die weltweit von der deutschen Automobilindustrie unter anderem in den Aufbau neuer Fabriken sowie in den Umbau von Werken und deren Ausstattung fließen.

„Die gewaltigen Investitionen der deutschen Automobilindustrie zeigen die Entschlossenheit unserer Branche, die Transformation zu einer internationalen Erfolgsgeschichte zu machen. Die deutsche Automobilindustrie steht hinter den Klimazielen und will klimaneutrale Mobilität so schnell wie möglich Realität werden lassen. Wir sind Treiber der Transformation“, so VDA-Präsidentin Hildegard Müller. „Die Investitionen sind auch Ausdruck unseres Willens, international wettbewerbsfähig zu bleiben. Die deutsche Automobilindustrie will auch in Zukunft die klimafreundlichsten, sichersten, effizientesten und modernsten Autos der Welt bauen.“

Im Jahr 2021 beliefen sich die weltweiten Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen deutscher Automobilunternehmen nach Informationen des VDA auf 45,2 Milliarden Euro, ein Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit sei Deutschland weiterhin internationaler Spitzenreiter bei den weltweiten Investitionen in automobile Forschung und Entwicklung und liege vor Japan, den USA und China.

International betrachtet haben die deutschen Automobilunternehmen dem VDA zufolge einen Anteil von 33 Prozent an den weltweiten Investitionen in Forschung und Entwicklung der Automobilindustrie. „Jeder dritte Euro, der weltweit von der Automobilindustrie in Forschung und Entwicklung investiert wurde, stammte im Jahr 2021 von deutschen Automobilunternehmen“, betonen die Lobbyisten.

Auf EU-Ebene machten die Investitionen deutscher Hersteller und Zulieferer 2021 sogar einen Anteil von 76 Prozent an den weltweit von europäischen Automobilunternehmen getätigten Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen aus. „Herausragend im Bereich Forschung und Entwicklung“ sei die Rolle der Automobilindustrie auch innerhalb der deutschen Wirtschaft: Knapp die Hälfte aller weltweit getätigten Investitionen deutscher Unternehmen in Forschung und Entwicklung stammten im Jahr 2021 von der Autoindustrie.