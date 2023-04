Für den erwarteten Boom von Elektroautos braucht es viele neue Ladestationen. Deutschland steht hier bereits vergleichsweise gut da, wenn man sich die Verfügbarkeit von Stromtankstellen in anderen Ländern in Europa ansieht. Doch auch hier gibt es noch reichlich Bedarf an Ladepunkten.

Die Welt hat auf Basis von aktuellen Zahlen der Europäischen Beobachtungsstelle für alternative Kraftstoffe der EU-Kommission eine Auswertung erstellt. Demnach ist der Ausbau der Ladesäulen in der EU weiter hochgradig konzentriert: Mehr als 61 Prozent der in der EU installierten Ladesäulen entfallen auf drei Länder – Deutschland, Frankreich und die Niederlande. Die übrigen 39 Prozent verteilen sich auf die 24 weiteren EU-Länder.

479.505 Ladepunkte hat die Beobachtungsstelle Ende 2022 in der EU registriert. Davon befinden sich allein in den dicht besiedelten Niederlanden gut 116.000 Stück und damit beinahe ein Viertel des gesamten Bestands in der EU.

Deutschland ist laut der Analyse beim Ausbau der Ladeinfrastruktur gegenüber Frankreich zurückgefallen: Bei unseren Nachbarn waren Ende des Jahres gut 92.000 Ladepunkte installiert, hierzulande nur rund 84.500. Das entspricht der Auswertung nach rund 19 Prozent und 18 Prozent des EU-Bestands. Ende 2021 waren in Deutschland noch mehr Ladepunkte als in Frankreich gezählt worden.

Vor allem die Länder in Mittel-, Ost- und in Südosteuropa seien beim Ausbau für die E-Mobilität weit abgehängt, berichtet die Welt. So gebe es etwa in Rumänien, das von der Fläche knapp sechsmal so groß ist wie die Niederlande, nur 0,3 Prozent aller Ladepunkte in der EU. In Griechenland, halb so groß ist wie Deutschland, seien Ende vergangenen Jahres nur 1021 Ladepunkte oder 0,2 Prozent aller in der EU installierten Einheiten gezählt worden.

Der europäische Auto-Verband ACEA geht davon aus, dass derzeit 2000 Ladepunkte pro Woche installiert werden. Damit 2030 in der EU 6,8 Millionen Ladepunkte vorhanden seien, um die EU-Ziele für die CO₂-Reduktion zu erreichen, müssten laut den Lobbyisten jede Woche 14.000 Ladepunkte aufgestellt werden.