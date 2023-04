Picnic startet Lieferungen mit E-Transportern in Norddeutschland

Picnic hat sich auf Auslieferungen mit leichten E-Fahrzeugen spezialisiert. Der Online-Supermarkt ist nun auch in Hamburg und Teilen von Schleswig-Holstein verfügbar. In der Hansestadt und dem Umland liefern rund 60 elektrische Transporter Einkäufe an Kunden aus.

In Hamburg umfasst das Zustell-Gebiet aus den sogenannten City-Hubs in Billbrook, Langenhorn und Rellingen zum Start rund 600.000 Haushalte. Man konzentriere sich auf die Gebiete, die auf einen höheren Familienanteil kommen, erklärt das Unternehmen. „Bereits vor dem offiziellen Start haben sich 23.000 Hamburger Haushalte bei uns angemeldet“, so Frederic Knaudt, Mitglied des Gründerteams von Picnic Deutschland.

Nach dem Beginn der Auslieferungen in Hamburg-Nord, Eimsbüttel und Wandsbek in Hamburg sowie Norderstedt und Halstenbek in Schleswig-Holstein sollen in den kommenden Monaten weitere Stadtteile hinzukommen. Interessenten können sich bereits melden und auf eine Warteliste setzen lassen.

Das 2015 gegründete Unternehmen wolle mittelfristig auch „kleinere und mittelgroße Städte in Schleswig-Holstein abdecken“, sagte Knaudt im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nach Hamburg sollen weitere Ballungsgebiete folgen: Im Laufe des Jahres soll das Angebot in Berlin, Bremen und dem Rhein-Main-Gebiet mit Frankfurt und Mannheim eingeführt werden.

Picnic bietet seinen Kunden nicht die Wahl zwischen mehreren Lieferslots pro Tag, sondern je nach Route des Zustellfahrzeugs genau einen. „Das ermöglicht uns, effizient zu bündeln“, erklärt Knaudt. Die Bestellungen sind bis 22 Uhr am Vortag möglich, am Liefertag fährt das E-Fahrzeug die Route ab. Aufgrund des Prinzips sind laut Knaudt so bis zu acht Kunden pro Stunde möglich.

Bei den von Picnic eingesetzten Fahrzeugen handelt es sich um leichte Elektro-Transporter, die auf dem Modell G4 des französischen Herstellers Goupil basieren. Die genauen Daten zu der weiterentwickelten Variante für Picnic sind nicht bekannt. Der G4 selbst kommt auf WLTP-Reichweiten von 120 Kilometern, „praxiserprobt“ seien 70 bis 90 Kilometer möglich, so Goupil auf seiner Website.

2018 startete Picnic in Deutschland in Neuss und hat seitdem vor allem innerhalb von Nordrhein-Westfalen expandiert. Das Unternehmen ist eigenen Angaben nach mittlerweile einer der größten Online-Supermärkte Europas. In Nordrhein-Westfalen liefere man bereits in 75 Städten mit einer Flotte von mehr als 1400 Elektro-Vans aus und wachse rasant.