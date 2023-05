Jolt erhält Investment über 150 Millionen Euro für urbanes „Ultra-Schnellladenetz“

Das in München und Dublin ansässige E-Mobilitätsunternehmen Jolt Energy expandiert: In den kommenden Jahren sollen „Tausende“ Schnellladestationen in europäischen und nordamerikanischen Städten installiert werden. Mit dem Ausbau einer „Ultra-Schnellladeinfrastruktur“ wolle man den Übergang zur Elektromobilität beschleunigen und einen signifikanten Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten, heißt es in einer Mitteilung.

Jolt konzentriert sich auf das besonders schnelle Laden von Elektrofahrzeugen in städtischen Gebieten durch die Kombination von Ladestationen und Batteriespeichern. Jolt-Ladestationen mit einer Leistung von bis zu 320 kW können an das bestehende Niederspannungsnetz angeschlossen werden. Die in die Stationen integrierten Batteriespeicher liefern zusätzliche Energie für den Ladevorgang und ermöglichen es je nach Fahrzeug, Strom für bis zu 100 Kilometer Reichweite in fünf Minuten zu laden.

„Städte und Standortpartner haben mit Jolt die Möglichkeit, zügig eine Schnellladeinfrastruktur aufzubauen – ohne aufwändige Baumaßnahmen oder zusätzlichen Netzausbau“, wirbt das Unternehmen. Der geplante Aufbau einer flächendeckenden Schnellladeinfrastruktur wird durch den Abschluss einer großen Finanzierungsrunde mit InfraRed Capital Partners ermöglicht. Die internationale Infrastruktur-Investmentgesellschaft hat über eine Kapitalzuteilung 150 Millionen Euro in Jolt investiert, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.

„Mit InfraRed hat Jolt einen Finanzierungspartner gefunden, der den Aufbau einer zukunftsweisenden Infrastruktur unterstützt und den Weg für den entscheidenden Wandel in der E-Mobilität ebnet“, so Maurice Neligan, CEO von Jolt. „Unsere ultra-schnellen Ladestationen mit leistungsstarken Batteriespeichern sind das fehlende Bindeglied, um die Energie- und Verkehrswende in den Städten zu beschleunigen. Diese Ladesysteme sind ein wesentlicher Faktor dafür, dass Stadtbewohner das volle Potenzial von Elektrofahrzeugen nutzen können.“

Die Ladestationen von Jolt werden hauptsächlich in innerstädtischen, öffentlich zugänglichen und stark frequentierten Bereichen installiert. Das 2018 gegründete Unternehmen will sowohl mit Städten als auch mit gewerblichen Einrichtungen wie Supermärkten, Restaurants und Tankstellen kooperieren, um Ladestationen an zentralen Orten für Fahrer von Elektrofahrzeugen einzurichten.