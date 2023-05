Neuer Škoda Enyaq L&K mit höherer Reichweite und technischer Aufwertung

Škoda rundet seine rein elektrische, als SUV und SUV-Coupé erhältliche Baureihe Enyaq mit den „L&K“-Versionen nach oben ab. Als Referenz auf die Tradition des Unternehmens trägt diese Variante den Namen der beiden Gründerväter Václav Laurin und Václav Klement. Mit dem Enyaq L&K debütieren eine neue Batterie und ein neuer Antriebsstrang. Dieser steigert die Leistung auf 210 kW/286 PS, bietet eine bessere Beschleunigung und eine höhere Reichweite.

Der Enyaq L&K 85 mit Hinterradantrieb beschleunigt in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h – das ist fast zwei Sekunden schneller als der bisherige hinterradangetriebene Enyaq iV 80. Die Höchstgeschwindigkeit liegt nun bei 180 km/h, die maximale Reichweite im WLTP-Zyklus steigt auf 570 Kilometer. Der Enyaq L&K 85x mit Allradantrieb beschleunigt in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erzielt eine Reichweite von 550 Kilometern. Zudem wurde die Ladekurve der Batterie optimiert: Damit kann der Enyaq L&K in weniger als 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent Kapazität aufladen.

Der Enyaq L&K ist mit der neuesten ME4-Fahrzeugsoftware ausgestattet, die in allen später in diesem Jahr produzierten Modellen der E-Auto-Familie enthalten sein wird. Mit der neuen Software halten Verbesserungen und neue Funktionen Einzug. Dazu zählt die Vorwärmfunktion, die die Batterie vor dem Ladevorgang auf eine optimale Temperatur bringt. Sie hat zwei Modi zur Auswahl: Der Prozess kann manuell via Taste im zentralen Infotainmentdisplay gestartet werden. Im Automatikmodus geschieht dies ohne Eingriff des Fahrers – dann nutzt das Fahrzeug Navigationsdaten, um den Vorwärmvorgang auf dem Weg zu einer Schnellladestation automatisch zu starten.

Der Enyaq L&K lässt sich an Details in Platin Grau erkennen, etwa am modellspezifischen Stoßfänger, am Diffusor sowie an den Außenspiegeln. Die Seitenschweller sind in Wagenfarbe lackiert, Fensterrahmen und Dachreling in Chrom ausgeführt – ebenso wie der Rahmen des Škoda-Kühlergrills, der serienmäßig über das mit 131 LED beleuchtete „Crystal Face“ verfügt. Ebenfalls Serie: Voll-LED-Hauptscheinwerfer, die bei entgegenkommenden Fahrzeugen automatisch abblenden und reflektierende Oberflächen ausblenden können, sowie Voll-LED-Rückleuchten. Sowohl die hinteren Seitenscheiben als auch die Heckscheibe sind dunkel getönt.

Der Enyaq L&K verfügt über spezielle 20-Zoll- oder optionale 21-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie „L&K“-Plaketten auf den vorderen Kotflügeln. Das neue Modell trägt den Enyaq-Schriftzug auf der Heckklappe und streicht damit das „iV“ aus seinem Namen. Dies wird auch bei den anderen Varianten der zukünftigen Elektroautos von Škoda inklusive der Enyaq-Familie der Fall sein.

Für das Interieur des Enyaq L&K bietet Škoda Kunden die Wahl zwischen zwei speziellen „Design Selections“. Die Design Selection L&K Shell mit beigefarbener Lederpolsterung ist Serie. Optional gibt es L&K Black mit schwarzem Leder. Die Vordersitze verfügen in beiden Varianten über Belüftung und Massagefunktion und sind exklusiv der L&K-Version vorbehalten. Über das Infotainmentmenü können Passagiere zwischen den drei Funktionen „Belüftung“, „Sitzheizung“ sowie „Sitzheizung mit Belüftung“ wählen, die Massagefunktion aktivieren und die Sitzverstellung bedienen. Die Pedalerie erscheint im Aluminiumdesign.

Wie der Enyaq L&K werden alle zukünftigen Enyaq-Modelle über die neue Software und damit über eine verbesserte Benutzeroberfläche verfügen. Dies steigert laut Škoda die Nutzerfreundlichkeit und optimiert das Kundenerlebnis im Fahrzeug. Die Benutzeroberfläche erscheint in der neuen Markenidentität, die neuen Farben der Marke sind im Infotainmentmenü, im „Virtual Cockpit“ und im Head-up-Display zu sehen. Zudem hat Škoda die Menüstruktur des Infotainmentsystems überarbeitet.

Die Fahrzeug-Software ME4 umfasst auch neue Navigationskarten für die Enyaq-Familie. Sie bieten neu positionierte Untermenüs und einen größeren Kartenausschnitt. Das Kontrollmenü für die Klimaanlage wurde vereinfacht, die neue Übersichtsseite gestaltet die Bedienung intuitiver. Neue Grafiken geben einen besseren Überblick auf das Ladeniveau der Batterie und Ladeoptionen des Fahrzeugs. Das neu designte Virtual Cockpit und Head-up-Display zeigen die Farben der neuen Corporate Identity von Škoda und bieten erweiterte Funktionen.

Neu ist auch die Einstiegsbeleuchtung an den Vordertüren: Die LED-Leuchten in den Außenspiegeln projizieren nun ein „Welcome“-Logo auf den Boden statt die Škoda-Buchstaben. Wer aus dem Enyaq L&K aussteigt, kommt in den Genuss einer neuen Funktion des schlüssellosen Start- und Zugangssystems Kessy. Es verschließt nun automatisch die Türen, sobald sich der Fahrer mit dem Schlüssel vom Fahrzeug entfernt. Sobald das Auto abgeschlossen ist, ertönt ein akustisches Signal der Hupe der Alarmanlage.

Die Preise der L&K-Modelle verrät Škoda noch nicht.