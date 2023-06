Great Wall Motor will in Europa produzieren, Ostdeutschland im Gespräch

Der chinesische Hersteller Great Wall will in Zukunft auch in Europa Autos produzieren. Dafür werden Standorte in Deutschland geprüft, das Unternehmen sieht sich aber wohl auch in anderen Ländern in Osteuropa um.

„Die ostdeutschen Bundesländer könnten in Frage kommen“, zitiert die Automobilwoche den Präsident von Great Wall Motor Europe Xiangjun Meng. Aktuell analysiere man, „wo und warum die erfahrenen asiatischen Hersteller ihre europäischen Standorte errichtet haben“. Alternativ seien auch Ungarn oder Tschechien denkbar.

Neben dem Standort ist noch offen, ob Great Wall eine neue Fabrik errichten oder ein bestehendes Werk übernehmen wird. Laut Meng habe das Unternehmen „einige Kaufangebote“ für Produktionsstätten anderer Hersteller erhalten, die diese aufgeben wollen.

Great Wall bietet in Europa bisher das kompakte Elektroauto Ora Funky Cat und das plug-in-Hybride SUV Wey Coffee 01 an. Bis Ende April wurden in Deutschland 268 Great-Wall-Fahrzeuge neu zugelassen. „Great Wall Motor ist ein privates Unternehmen und hat keinen Erwartungsdruck der Regierung“, so Meng in dem Interview mit der Automobilwoche. „Wir sind daher pragmatischer als viele andere chinesische Hersteller und haben uns in der Anfangsphase keine konkreten Verkaufsziele gesetzt.“

And dem kommenden Jahr will Great Wall auch in Thailand Elektroautos herstellen. Dort verfügt das Unternehmen bereits über ein Werk. Great Wall finalisiert zudem Pläne für ein neues Montagewerk für Batteriepacks in dem Land. Der chinesische Autohersteller möchte darüber hinaus 2024 in Brasilien ein Werk eröffnen, das exklusiv E-Fahrzeuge produzieren soll.