Mercedes-AMG C 63 S E Performance kann bestellt werden

Zum Bruttolistenpreis von 114.887,96 Euro ist der neue Plug-in-Hybrid Mercedes‑AMG C 63 S E Performance als Limousine ab sofort in Deutschland bestellbar. Das T-Modell startet ab 116.672,96 Euro.

Der Mercedes‑AMG C 63 S E Performance bringe mit Know-how aus der Formel 1 modernste Technologien vom Motorsport auf die Straße, wirbt Mercedes. Der Hybridantriebsstrang kombiniert den AMG-2,0-Liter-Turbomotor mit einer E-Antriebs-Einheit an der Hinterachse. Die Systemleistung beträgt 500 kW (680 PS), das maximale Systemdrehmoment 1020 Nm. Von 0 auf 100 km/h geht es in 3,4 Sekunden und weiter bis 280 km/h. Der Kraftstoffverbrauch beträgt kombiniert 6,9 l/100 km, die CO₂‑Emission 156 g/km und der Stromverbrauch 11,7 kWh/100 km.

Je nach Fahrprogramm boostet der Elektromotor Leistung und Drehmoment zu – „für ein komfortables oder leistungsorientiertes Fahrgefühl“, heißt es. Auch rein elektrisches Fahren ist möglich, eine Kilometerzahl gibt es hierzu bisher nicht. „Der elektrische Antriebsstrang und die High Performance Batterie mit 400 Volt Spannung sind AMG-exklusive Eigenentwicklungen“, betonen die Schwaben.

Zur Serienausstattung gehören der vollvariable Allradantrieb AMG Performance 4MATIC+ mit Drift Mode, eine aktive Hinterachslenkung und acht AMG-Fahrprogramme. Hinzu kommen 20 Zoll große AMG-Leichtmetallräder mit Mischbereifung, das Infotainmentsystem MBUX mit AMG-spezifischen Funktionen und Anzeigestilen sowie das AMG-Performance-Lenkrad mit AMG-Lenkradtasten.

Die Sonderausstattung „F1 Edition“ ist für Limousine und T-Modell ein Jahr lang ab Verkaufsstart erhältlich. Sie kostet 17.612 Euro und vereint Einzeloptionen mit einem vom Motorsport inspirierten Look. Auffälliges Erkennungsmerkmal ist die Lackierung in Manufaktur Alpingrau Uni. Sie ist mit einer Folierung an den Fahrzeugflanken aus AMG-Logo und -Farbverlauf von grau nach schwarz kombiniert. Rote Zierlinien an den Seiten sowie an Front- und Heckschürze setzen weitere Farbakzente. Die 20-Zoll-AMG-Schmiederäder im 5‑Doppelspeichen-Design sind schwarzmatt lackiert. Die roten Felgenhörner folgen dem Farbschema der Räder des Official FIA F1 Medical Car von Mercedes-AMG.

Das AMG-Aerodynamik-Paket verbessert die Fahreigenschaften bei hohen Geschwindigkeiten. Zu den Aerodynamik-Elementen gehören der größere Frontsplitter, die neu gestalteten Verkleidungen der Längsträger und das zusätzliche Diffusorbrett. Die Abrisskante auf dem Kofferraumdeckel ist der Limousine vorbehalten.

Das Interieur ist vom Kontrast aus Schwarz und Rot geprägt. Die AMG-Performance-Sitze sind mit Leder Exklusiv Nappa Schwarz mit roten Ziernähten und geprägten AMG-Wappen in den vorderen Kopfstützen bezogen. Hinzu kommen rote Sicherheitsgurte und AMG-Zierelemente in Carbon mit rotem Faden. Das AMG-Performance-Lenkrad in Leder mit roter Ziernaht und die AMG-Einstiegsleisten mit rot beleuchtetem AMG-Schriftzug folgen ebenfalls dem F1-Edition-Farbschema.