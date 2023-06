Eigenständiges BMW-M-Modell mit reinem E-Antrieb soll bis 2027 kommen

Die sportliche BMW-Tochter M GmbH wird bis 2027 auch vollelektrische „High-Performance“-Modelle anbieten. Darauf lassen laut Auto Express Äußerungen von Entwicklungschef Dirk Häcker schließen. Die Grundlage könnte die kommende Plattform „Neue Klasse“ stellen.

„Wenn wir an ein High-Performance-Elektroauto von M denken, will man die M-Charakteristik sehen“, so Häcker. Das Unternehmen testet bereits einen Prototyp (Artikelbild) auf Basis des Serien-Elektroautos BMW i4 mit vier Elektromotoren an jedem Rad und einer integrierten Fahrdynamikregelung. Ob damit nur die Technik, oder aber eine konkrete M-Version der Baureihe erprobt werden, bleibt abzuwarten.

„Wir arbeiten an einer zentralen Intelligenz, die von BMW und nicht von den Zulieferern hergestellt wird“, sagte Häcker. „Wir arbeiten an Elektromotoren, Hochspannungsbatterien und ganz wichtig ist auch, wie wir ein solches Auto emotionalisieren können.“

Es gibt bereits von BMW M veredelte Modelle, dabei handelt es sich aber lediglich um etwas sportlicher ausgelegte Varianten von BMWs Serien-Elektroautos i4 und iX. Auch die Batterie-Ausführungen des neuen 7er und der jüngsten 5er-Generation soll es in solchen Varianten geben. Ein echter elektrischer M-Sportwagen wird wohl noch länger auf sich warten lassen. Der Fokus soll dabei noch mehr als bisher bei den Verbrennern auf dem Fahrverhalten liegen.

„Heutzutage sind wir oft nicht mehr die Schnellsten von null auf 100 km/h. Aber der Übergang zur Kurvenfahrt oder die ganze Raffinesse und das Gefühl beim Hochschalten, beim Herunterschalten, beim Sound, das ganze Paket muss der Grund sein, ein solches Auto zu kaufen“, so Häcker.

Die Geräuschkulisse und die Vibrationen eines Verbrennungsmotors spielen bei M-Fahrzeugen bisher eine große Rolle. Auch Elektroautos sollen trotz des leisen Antriebs in diesen Bereichen etwas bieten. Häcker: „Wir arbeiten an Ideen dafür, aber nicht nur mit Sound, sondern auch mit Vibrationen im Auto, um einen starken Antriebsstrang zu spüren. Ich will nicht sagen, dass es sich um eine echte Vibration handelt, aber es soll sich anfühlen wie bei einem Verbrennungsmotor, nicht dass die Kraft tot ist.“

Schon in vier Jahren will die BMW M GmbH mehr Elektroautos und Plug-in-Hybride verkaufen als Fahrzeuge mit reinem Verbrenner-Antrieb. Das kündigte BMW-M-Chef Frank van Meel im März an. Der Absatz von elektrifizierten Autos wird demnach 2023 unter 20 Prozent liegen, in den nächsten Jahren aber immer weiter ansteigen. Bis 2027 soll der Anteil reiner Verbrenner am M-Absatz unter die 50-Prozent-Marke sinken.