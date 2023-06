„Tesla dementiert „Krise“ in deutscher Fabrik“

Teslas im März zurückliegenden Jahres eröffnete deutsche Elektroauto-Fabrik in Brandenburg nahe Berlin befindet sich derzeit laut einem Bericht in der Krise. Das Unternehmen will das nicht bestätigen.

Laut dem Portal Business Insider läuft es für den Elektroautobauer in der Gemeinde Grünheide nicht gut. Die Fabrikleitung habe in einer internen Mail angekündigt, dass künftig Sonderschichten an Wochenenden und Feiertagen gestrichen werden müssten. Außerdem würden die Schichten gekürzt: Statt drei regulären solle es nur noch zweieinhalb geben. Dafür würden dann auch weniger Mitarbeiter gebraucht.

Etwa 11.000 Menschen arbeiten in dem Werk, in dem Tesla das Mittelklasse-SUV Model Y herstellt. Zehn Prozent der Mitarbeiter sind Insidern zufolge Leiharbeiter, diese wolle der US-Konzern jetzt teilweise wieder loswerden. Nach Informationen von Business Insider solle „eine niedrige bis mittlere dreistellige Zahl an Leiharbeitern entlassen werden“. Den Mitarbeitern sei das im Juni schon mitgeteilt worden.

Tesla produziert in Grünheide derzeit „etwas mehr als 5000 Fahrzeuge“ wöchentlich, berichtete kürzlich der Wirtschaftsminister des Landes Brandenburg Jörg Steinbach. Der Meilenstein von 5000 Stromern pro Woche war im März dieses Jahres erreicht worden. Das Ziel der ersten Ausbaustufe sind 500.000 Elektroautos jährlich, dafür müssen noch deutlich mehr Fahrzeuge pro Woche vom Band laufen.

Die Steigerung auf 6000 Model Y pro Woche liege bis auf Weiteres aber auf Eis, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf Insider. Warum dies der Fall ist, und warum Tesla Schichten kürzt und Entlassungen plant, brachte das Portal nicht in Erfahrung. Auf Fragen dazu antwortete das Unternehmen laut Business Insider nicht, einem anderen Medium gab es aber eine Auskunft.

Der Märkischen Oderzeitung zufolge bestätigte Tesla, dass außerplanmäßige Sonderschichten im zweiten Quartal nicht mehr benötigt würden. Gemeint sein dürfte Arbeit an Samstagen – wie der Konzern laut dem Bericht erklärte, ließen sich die Produktionsziele auch ohne diese erreichen. Die Fabrik befinde sich weiter erfolgreich im Hochlauf, so Tesla. Leiharbeit werde in Zukunft weniger benötigt, eine konkrete Zahl wurde hier nicht genannt.