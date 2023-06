Hyundai will mit neuer Elektro-Plattform bis 2030 zweistellige Gewinnmargen erzielen

Hyundai bringt gerade auf der Elektroauto-Plattform E-GMP Modelle seiner Submarke Ioniq auf den Markt. In den Entwicklungsabteilungen der Südkoreanern wird bereits an der Nachfolge-Architektur gearbeitet. Der neue Baukasten soll die Stromer-Margen des Unternehmens verbessern.

Der Konzern will bis 2030 mit der neuen Technik zweistellige Gewinnmargen bei E-Fahrzeugen erreichen. Dazu soll auch die steigende Stückzahl von Elektroautos in der Produktion gemeinsam mit Verbrennerfahrzeugen in den bestehenden Fabriken beitragen. Flankierend werden neue Linien exklusiv für Elektroautos geschaffen, unter anderem in Südkorea und in den USA.

Ebenfalls in Arbeit sind Batterien der nächsten Generation. Dazu gehören ab 2025 Lithium-Eisenphosphat- (LFP) und verbesserte Nickel-Kobalt-Mangan-Akkus (NMC). Außerdem befinden sich Lithium-Metall- und Festkörperbatterien in der Entwicklung, die Pilotproduktion von Festkörperbatterien wird vorbereitet.

Hyundai möchte mit der neuen Elektroauto-Strategie rasch die Stückzahl steigern und eine effiziente Fertigung sowie flexible Produktentwicklung erreichen, um die Kosten zu senken und die Gewinnmargen zu erhöhen. Mit einer Reihe von neuen Elektroautos auf seiner nächsten Plattform will das Unternehmen Margen von zehn Prozent erzielen.

CEO Jaehoon Chang sprach bei der jährlichen Präsentation des Unternehmens auf dem CEO Investor Day über die Pläne. Er sagte, dass der weltweite Absatz von E-Fahrzeugen schneller wachse als ursprünglich prognostiziert. Hyundai werde die Investitionen erhöhen, um mit der wachsenden globalen Nachfrage Schritt zu halten.

Milliardeninvestitionen

Hyundai hat vor, in den nächsten zehn Jahren umgerechnet 25,4 Milliarden Euro in die Elektrifizierung zu investieren, davon 6,7 Milliarden Euro in Batterien. Der Rest soll in die neue modulare E-Auto-Plattform und in die Erhöhung der globalen Produktionskapazität für Elektroautos fließen.

Hyundai rechnet nun damit, bis 2030 jährlich 2 Millionen E-Fahrzeuge zu verkaufen, was leicht über dem früheren Ziel von 1,87 Millionen liegt. Die Schwestermarke in der Hyundai Motor Group Kia, die ebenfalls eine Version der neuen Elektroauto-Plattform verwenden wird, rechnet mit 1,6 Millionen verkauften Stromern.

„Zu den wichtigsten Bestandteilen der Strategie gehören die Einführung einer modularen Architektur der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge, die Stärkung der Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge, die Entwicklung von Batterien und künftiger Geschäftsbereiche“, so Hyundai in einer Mitteilung. „Das Unternehmen hat auch die Verkaufsziele für wichtige Regionen erhöht und bereitet sich darauf vor, seine Verkaufsziele flexibel an die Marktnachfrage anzupassen.“

Hyundai erwartet, dass der Anteil der Elektroautos an seiner weltweiten Produktion von 8 Prozent in diesem Jahr auf 34 Prozent im Jahr 2030 steigen wird. Die Produktion von E-Fahrzeugen in den USA soll von derzeit 0,7 auf 75 Prozent ansteigen. In Europa soll der Anteil der E-Fahrzeuge von 7 auf 54 Prozent wachsen.

Neue Technik für mehr Synergien

Im Zentrum von Hyundais Strategie steht eine neue Integrierte Modulare Architektur (IMA), die die E-GMP ersetzen wird. Während bei der E-GMP Komponenten und Module zwischen Marken nur auf derselben Plattform ausgetauscht werden können, ermöglicht die IMA-Architektur Unternehmensangaben nach die gemeinsame Nutzung von mehr als 80 Modulen innerhalb der gesamten Markenpalette, unabhängig von Segment oder Fahrzeugtyp.

„Mit IMA erwartet das Unternehmen, Module und Teile zwischen den Modellen zu standardisieren, um weitere Skaleneffekte zu erzielen und die Komplexität und Kosten der E-Fahrzeug-Entwicklung deutlich zu reduzieren“, so Hyundai. „Dieser Durchbruch ermöglicht eine größere Flexibilität und Effizienz im Entwicklungsprozess und ebnet den Weg für erhebliche Kosteneinsparungen.“

Die neue Plattform soll als Basis für alle Fahrzeugklassen, von kleinen und großen SUV bis hin zu Pick-ups, sowie für die Flaggschiffmodelle der Edelmarke Genesis dienen. „Das Unternehmen strebt eine Rentabilität von mehr als 10 Prozent für Elektrofahrzeuge im Jahr 2030 an, und zwar durch eine Ausweitung des Verkaufs von Elektrofahrzeugen, die integrierte modulare Architektur, eine optimierte Produktion und andere profitable Geschäftsbereiche“, so Hyundai.