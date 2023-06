DAT: Interesse an gebrauchten E-Autos steigt, Preisdruck durch „Tesla-Effekt“ erwartet

Der Marktbeobachter DAT hat das „DAT-Barometer“ für den Juni 2023 veröffentlicht. Die Nachfrage auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist demnach sehr verhalten. Der Bedarf sei zwar vorhanden, aber hohe Preise schreckten in der angespannten Gesamtsituation mit allgemein steigenden Kosten oftmals ab. Die wahrscheinlichste Wahl der Motorart sei bei den Gebrauchtwagen- wie bei den Neuwagenkaufplanern weiterhin der Verbrenner.

Benziner bleiben gefragteste Motorart: Wer sich momentan in einem Autokaufprozess befindet, der tendiert laut der Studie stark zu Verbrennungsmotoren. Im Drei-Jahres-Trend wird bei den Neuwagenkaufplanern deutlich, dass sich Benziner und Diesel nach oben entwickelt haben, während rein batterieelektrische Pkw (BEV) in der Gunst der Kaufplaner gesunken sind. Benziner (31 %), Hybride (30 %) und BEV (26 %) liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Bei den Gebrauchtwagen-Kaufplanern werden Benziner deutlich (41 %) vor allen Antriebsarten präferiert, mit Abstand folgen Hybride (27 %) und Diesel-Pkw (16 %). Bei BEV stieg die Zustimmung von 4 über 9 auf aktuell 14 Prozent. Hierbei spiele das deutlich größere Angebot auf dem BEV-Gebrauchtwagenmarkt im Vergleich zu vor zwei Jahren eine nicht unerhebliche Rolle, so die DAT.

Gebrauchte E-Autos rücken etwas mehr in den Fokus: Befragt man alle Kaufplaner, wie sie zu gebrauchten Elektroautos stehen, so bleibt das Bild auch im Drei-Jahres-Trend klar: Die Mehrheit der Endverbraucher würde ein BEV nur als Neuwagen kaufen. Die Zustimmung zu einem BEV-Jahreswagen ist allerdings in den letzten drei Jahren deutlich gestiegen – von 30 auf 40 bis aktuell auf 44 Prozent. Die Vorstellung, sich ein gebrauchtes BEV anzuschaffen, das älter als 12 Monate ist, kommt nur für 12 Prozent infrage. Aber auch das ist eine Steigerung zu den Vorjahren (2021: 7 %; 2022: 10 %). Die Gruppe derer, die ein gebrauchtes BEV klar ablehnen, ist von 69 über 67 auf 61 Prozent geschrumpft, während das Interesse an gebrauchten BEV besonders bei den Jahreswagen zugelegt hat.

Benzin-Kaufplaner sehen BEV weiter kritisch: Wer aktuell den Kauf eines BEV plant, hat komplett andere Ansichten als die Kaufplaner von Benzinern. Am deutlichsten zeigt sich dies bei den Zustimmungswerten zur Umweltfreundlichkeit von BEV bei ihrer Nutzung (84 % vs. 40 %), der Meinung, BEV seien die Antriebstechnologie der Zukunft (69 % vs. 30 %) oder auch, dass ein BEV ein perfektes Alltagsauto darstelle (64 % vs. 23 %). Ein ebenfalls großer Unterschied liegt in der Zustimmung oder Ablehnung der Aussage „Technologie noch nicht ausgereift. Warte weitere Entwicklungen ab“: 66 Prozent der Benzin-Kaufplaner stimmten bei der DAT-Umfrage dieser Aussage zu, bei den BEV-Kaufplanern 40 Prozent. Diese wiederum sehen in der staatlichen Förderung einen höheren Kaufanreiz (75 %) als die Benzin-Kaufplaner (30 %).

Nutzung eines BEV als Erst- oder Zweitwagen für viele noch unklar: Befragt man diejenigen, die den Kauf eines Benziners planen, wie sie die Nutzung eines E-Autos sehen, so ist ein BEV für beinahe die Hälfte (49 %) ein Zweitwagen. 27 Prozent würden ihn als Hauptwagen einsetzen, und beinahe ebenso viele (24 %) sind sich unschlüssig. Ganz anders das Bild bei den BEV-Kaufplanern: Nur 19 Prozent würden diesen als Zweitwagen einsetzen, wohingegen die überwiegende Mehrheit (79 %) in einem BEV das Hauptfahrzeug sieht. Wenn es um die gewünschte Reichweite eines BEV geht, so käme diese Zielgruppe mit 366 Kilometern pro Ladung aus. Wer dagegen den Kauf eines Benziners plant, der erwartet bei einem BEV eine Reichweite von durchschnittlich 448 Kilometern, damit dieser Pkw die mobilen Bedürfnisse abdeckt und für ihn attraktiv ist.

Gebrauchtwagen bleiben teuer, aber leichter Rückgang erkennbar: Der Höhenflug der Gebrauchtwagenpreise ist offenbar vorbei, denn die Verkaufspreise der drei Jahre alten Gebrauchtwagen sind laut der DAT ein weiteres Mal gesunken. Benziner werden demnach zu 69,2 Prozent, Diesel zu 67,8 Prozent ihres ehemaligen Listenneupreises verkauft. Vergleichbare gebrauchte BEV bleiben mit 61,5 Prozent deutlich auf Abstand. Die BEV-Gebrauchtwagenpreise werden allerdings durch den „Tesla-Effekt“ noch stärker unter Druck geraten. „Durch die massiven Preissenkungen bei neuen Tesla-Modellen werden gebrauchte Tesla nicht mehr zu den derzeitigen Angebotspreisen verkauft werden können. Das wird sich auch auf Gebrauchtwagen anderer Hersteller auswirken, die mit Tesla im Wettbewerb stehen“, so die DAT-Analysten.