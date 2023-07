AutoScout24-Auswertung: Elektroauto-Gebrauchtwagenpreise brechen ein

AutoScout24, eigenen Angaben nach europaweit der größte Online-Automarkt, hat seinen neuesten „MarktReport“ veröffentlicht. Die Fahrzeugverfügbarkeit bei Gebrauchten stieg demnach zuletzt weiter an. Die Gebrauchtwagenpreise für Elektroautos brechen ein.

„Die Jahre seit Ausbruch der Pandemie waren geprägt von Lieferengpässen und viel Unsicherheit, aber auch von lukrativen und schnellen Fahrzeugverkäufen zum Höchstpreis. Seit Ende 2022 bzw. Anfang 2023, insbesondere aber im zweiten Quartal dieses Jahres, nimmt die Gebrauchtwagenverfügbarkeit nachhaltig zu, was zunächst positiv für Konsumentinnen und Konsumenten als auch ankaufende Händler ist. Doch das Angebot an meist teuren, jungen Gebrauchten passt häufig nicht zu den begrenzten Budgets der Kundinnen und Kunden. Insbesondere, was die Vermarktung von gebrauchten E-Autos angeht, ist im Handel Kreativität gefordert“, sagt Stefan Schneck, Vertriebschef Deutschland bei AutoScout24.

Der Blick in den deutschen Neu- und Gebrauchtwagenmarkt zeigt: Die Neuwagenzulassungen ziehen an und lagen laut Kraftfahrtbundesamt im Juni mit 280.139 Fahrzeugen rund 25 Prozent über dem Vorjahreswert. Auch die Gebrauchtwagen-Umschreibungen stiegen zuletzt an und lagen im Juni mit plus 13 Prozent zum Vorjahreswert und 536.458 Einheiten nah am Vor-Pandemie-Niveau.

Gleichermaßen erholt sich auch das Angebot auf dem Gebrauchtwagenmarkt: Bei weiter steigenden Händler-Beständen (+14 % zum Vorjahreszeitraum) liegt die Nachfrage zwar 18 Prozent über dem niedrigen Niveau des zweiten Quartals 2022, bleibt jedoch insgesamt weiter verhalten (-6 % im Vergleich zu Q1/2023). Die Gebrauchtwagenpreise fallen nach knapp drei Jahren „Preisrallye“ wieder und liegen mit durchschnittlich 28.485 Euro im Juni rund 700 Euro unter dem März-Allzeithoch. Sie bewegen sich aber weiterhin auf hohem Niveau.

Die Kombination aus hohem Preisniveau und gleichzeitig gedämpfter Nachfrage führe dazu, dass sich Gebrauchte aktuell wieder langsamer verkaufen, erklärt AutoScout24. So seien die Standzeiten, also die Verweildauer eines Fahrzeugs auf dem Handelsplatz, im zweiten Quartal auf durchschnittlich 93 Tage angestiegen und lägen damit um rund zwei Wochen höher als noch zu Tiefstwerten 2022.

Günstige, ältere Fahrzeuge seien weiter stark gefragt, teurere junge Gebrauchte verkauften sich jedoch teils schwerer. Ebenso stelle die Wiedervermarktung gebrauchter Elektromobile den Autohandel vor neue Herausforderungen.

„Die Nachfrage holt das stark wachsende Angebot an gebrauchten E-Fahrzeugen nicht ein: So fällt das Angebot an Stromern rund vier Mal höher aus als noch im Vorjahresquartal (+276 Prozent). Die Nachfrage steigt um plus 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, kann aber mit dem stark zunehmenden Angebot nicht Schritt halten. Das führt – zusammen mit Faktoren wie dem Ende der Subventionen, der hochgefahrenen EV-Neuwagenproduktion sowie Preisanpassungen einiger Hersteller von Elektrofahrzeugen – zu einem Preisverfall bei E-Fahrzeugen. Im Schnitt lagen diese mit 36.155 Euro im Juni rund 4.000 Euro unter den Preisen von März 2023“, berichtet das Portal.