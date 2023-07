Mercedes-Chef verspricht Elektroautos, „an denen man nicht vorbeikommt“

Mercedes-Benz steigert den Absatz von Elektroautos, vor allem im wichtigen Markt China sind den Schwaben bei Stromern aber einheimische Marken und Tesla deutlich voraus. Konzernchef Ola Källenius ist dennoch fest davon überzeugt, dass der Premiumhersteller auch in Zukunft zu den führenden Anbietern in seinem Segment gehören wird.

Das Unternehmen wolle bis Ende dieser Dekade alle Segmente vollelektrisch abdecken, erklärte der Manager im Interview mit der Automobilwoche. Deshalb würden Investitionen ab 2025 auf neue E-Architekturen fokussiert. Dennoch habe man „die taktische Flexibilität, wenn es länger dauern sollte“. Die Mercedes-Werke seien rund um den Globus so ausgelegt, dass sie alle Antriebsarten fertigen können.

Im ersten Halbjahr 2023 ist Mercedes bei den rein elektrischen Pkw um 121 Prozent gewachsen, was Källenius für gut hält. Bei einer „derart fundamentalen Transformation“ könne mein kein vorhersehbares, lineares Verhalten erwarten. Der Kipppunkt werde möglicherweise etwas später als erwartet erreicht. Wichtig sei, in der Position zu sein, darauf reagieren zu können. „Wenn wir investiert sind und die Dynamik kommt etwas später, dann ist das verkraftbar“, so der CEO.

Zuvor hieß es von dem Traditionshersteller, dass er bis Mitte der Dekade bis zu 50 Prozent reine E-Autos und Plug-in-Hybride erreichen will. „Wir gehen jetzt davon aus, dass es eher 2026 wird“, erklärte Källenius. „Wir können uns nicht völlig von der Entwicklung der Märkte entkoppeln. Aber ein Jahr mehr oder weniger ist auch nicht wirklich entscheidend. Viel wichtiger ist es, jetzt den Kapitaleinsatz zu kontrollieren.“

Mercedes habe vier Elektro-Architekturen in der Entwicklung. Damit mache sich der Konzern bereit für weiteres, auch exponentielles Wachstum bei elektrischen Fahrzeugen. Die variablen Kosten eines E-Autos werden nach Einschätzung des Managers noch längere Zeit über denen eines Verbrenners liegen. Man müsse deshalb weiter an den Fixkosten und am Mitteleinsatz arbeiten. Nach der Einführung von Euro 7 würden die Investitionen in Diesel und Benziner deutlich sinken. Beim Personal gehe das über die Demografie, dazu steigere das Unternehmen die Produktivität in den Werken. Gleichzeitig sollen die Einnahmen aus digitalen Diensten erhöht werden, die es vorher nicht gab.

Mercedes müsse den elektrischen Antrieb ebenso perfekt beherrschen wie die Digitalisierung. Das würden die Kunden erwarten, erklärte der CEO. „Klar ist, dass wir uns nicht ausruhen können auf unserem Erfolg mit den heutigen Fahrzeugen.“ Neue Wettbewerber etwa aus und in China müsse man ernst nehmen. Gleichzeitig sei man selbstbewusst und lasse sich „nicht verrückt machen“. Mercedes stehe für „die perfekte Symbiose aus Innovation und Spitzentechnologie einerseits und zeitlosem Luxus andererseits“ – das sei auch ein Erfolgsrezept für China und das Zeitalter der E-Antriebe, so Källenius.

Der Mercedes-Boss verwies auf den EQS als Elektroauto-Alternative zur Luxuslimousine S-Klasse und den EQE als Batterie-Pendant zur Business-Limousine E-Klasse. Die Modelle seien in ihrem jeweiligen Segment in Sachen Effizienz und Reichweite führend. Im Herbst gebe es einen Ausblick auf die nächste Generation der E-Antriebe, „bei der wir einen riesigen Schritt machen“, inspiriert vom Konzeptfahrzeug EQXX. „Ich verspreche Ihnen: Es werden weitere Modelle von Mercedes kommen, an denen man nicht vorbeikommt. Wir wollen selbstverständlich auch in Zukunft die technologische Spitze verteidigen und ausbauen“, betonte Källenius.