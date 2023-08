Nio eröffnet siebte „Power Swap Station“ in Deutschland

Das chinesische Elektroauto-Start-up Nio schreitet mit dem Ausbau seiner Infrastruktur in Deutschland voran und hat im August mit Ulm-Seligweiler und Regensburg zwei weitere von insgesamt sieben „Power Swap Stations“ (PSS) hierzulande eröffnet. Für die Standorte Mühldorf, Geiselwind und Aurach in Bayern sowie Lehre in Niedersachsen liegen die Genehmigungen vor, teilweise wurde schon mit dem Bau begonnen.

„Mit Inbetriebnahme der neuen PSS ist es Usern ab sofort möglich, nur mit Power Swaps von Nord- nach Süddeutschland, oder von Berlin nach Amsterdam zu fahren“, erklärt das Unternehmen. „Durch unser einzigartiges Power-Konzept, welches sowohl das Laden als auch den voll automatisierten Batterietausch ermöglicht, haben unsere User die Wahl, ob sie bei Urlaubsfahrten lieber eine längere Ladepause oder nur einen kurzen Swapping-Stop einlegen möchten“, so Frederic Korn von Nio.

Nach den ersten beiden PSS Deutschlands im bayerischen Zusmarshausen und in Hilden in Nordrhein-Westfalen ging am 29. Juni mit Dorsten eine weitere PSS in Nordrhein-Westfalen in Betrieb. In Ulm-Seligweiler ging am 25. Juli kürzlich die erste PSS in Baden-Württemberg ans Netz und wurde nun offiziell für den Publikumsverkehr freigegeben. Es folgten die PSS Großburgwedel in Niedersachsen auf einem Schnellladepark der EnBW am 27. Juli und Waldlaubersheim in Rheinland-Pfalz am 28. Juli. Die bundesweit siebte PSS und gleichzeitig die zweite in Bayern wurde diese Woche in Regensburg eröffnet.

Mit dem Ziel einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur habe man bereits 50 weitere Standorte für den Bau neuer Power Swap Stations gesichert und die entsprechenden Verträge unterzeichnet, so Nio.

Die Power Swap Station sind exklusiv von Nio-Kunden nutzbar, die die Fahrzeugbatterie im „Battery-as-a-Service-Modell“ mieten. Sie können mit den Konstruktionen ihre Akkupakete vollautomatisch in rund fünf Minuten austauschen lassen. Die Power Swap Stations der aktuellen Generation sind von der Größe her vergleichbar mit einer Doppelgarage und wiegen in etwa 28 Tonnen.

Jede Power Swap Station ist für bis zu 312 Batterietauschvorgänge pro Tag ausgelegt. Nio betont: „Bei jedem Tausch wird der Zustand der Batterie und des elektrischen Systems sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass sowohl das Fahrzeug als auch die Batterie in optimalem Zustand sind.“

In Europa ist für dieses Jahr der Bau von 70 PSS geplant. Weltweit sind Unternehmensangaben nach bereits weit über 1000 in Betrieb, die meisten davon in China.