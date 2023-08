ONE steigert Reichweite von Lithium-Eisenphosphat-Batterien

Der Hersteller von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) Our Next Energy hat nach eigenen Angaben die Leistungsfähigkeit seiner Energiespeicher für Elektroautos erhöht, sodass sie mit der Reichweite der teureren Nickel-Mangan-Cobalt-Akkus (NMC) konkurrieren können.

Das US-Unternehmen erklärte, das Ziel einer Reichweite von 350 Meilen (564 km) für ein typisches Elektroauto realisiert zu haben. Die Steigerung der Reichweite von 250 Meilen (402 km) mit dem vorherigen Stand der Technologie mache die Batterie vergleichbar mit den meisten Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien, die E-Autos antreiben, sagte CEO Mujeeb Ijaz.

NMC-Batterien sind in Elektroautos verbreitet, mittlerweile werden aber auch in immer mehr Modellen LFP-Akkus verbaut. Letztere bieten weniger Energiedichte und damit Reichweite, sind aber robuster und kostengünstiger. Nach Angaben von Our Next Energy ist die Herstellung der LFP-Zelle um 25 Prozent günstiger als die vergleichbarer NMC-Batterien.

Das Unternehmen teilte weiter mit, das Gewicht seiner Batterie auf bis zu 6 Prozent einer vergleichbaren NMC-Batterie reduziert zu haben. Normalerweise seien LFP-Speicher etwa 265 Pfund schwerer als NMC-Batterien mit einer ähnlichen Reichweite.

Our Next Energy arbeitet schon länger daran, die Energiedichte in der Zelle zu maximieren. Jetzt verbesserte das Unternehmen auch die Architektur der Batteriepackete, um Gewicht zu sparen. „Das betrifft das Gehäuse, das Batteriemanagement und die Struktur. Alles, was nicht zur Zelle gehört, konnten wir weiter optimieren“, so Ijaz gegenüber Automotive News.

Our Next Energy will Ende 2024 in den USA mit der Produktion von Akkus für Nutzfahrzeuge und Batteriespeicher beginnen. Für 2025 ist die Markteinführung einer Batterie für Pkw geplant. Im Jahr 2026 sollen dann bis zu 600 Meilen Reichweite (966 km) mit der Technologie möglich werden. Das Unternehmen führe derzeit Gespräche mit Zulieferern über die Ansiedlung an deren Standorten, um die Batterie-Lieferkette zu lokalisieren, erklärte Ijaz.

Das Start-up und BMW arbeiteten im vergangenen Jahr gemeinsam an einer Batterie mit hoher Reichweite, die in einem Pilotprojekt das SUV iX antreibt. Our Next Energy bespreche derzeit mit weiteren Automobilherstellern den Einsatz seiner Technologie, sagte der CEO.

Our Next Energy wirbt mit dem Verzicht auf die Bestandteile Nickel und Kobalt, die teuer sind. Batterien, die diese Materialien verwenden, sind zudem anfälliger für Brände als die Eisenphosphat-Chemie. „Wir könnten den Autobauern helfen, die gleiche Reichweite wie heute zu erzielen, ohne diese beiden Risiken und zu einem niedrigeren Preis“, so Ijaz. „Und dann können wir eine Möglichkeit anbieten, diese Reichweite zu verdoppeln. Da wir eine Reichweite von 600 Meilen anstreben, sind wir in diesem Bereich derzeit einzigartig.“